Histoire(s) en Mai à Bastia : quand la route de la soie passait par la Corse

Isabelle Moulin, originaire de Speloncato, muséographe et éditrice dans le domaine de la soie et du textile, Chevalière de l’ordre des Arts et des Lettres, Présidente du Palazzu Verde, navigue entre Lyon et la Corse. Ce mercredi soir, lors d’une conférence à la bibliothèque Prelà à Bastia, elle a souligné la place de son île dans la Route de la Soie, au temps où en Corse se pratiquait l’élevage des ver à soie.





« A l’époque, c’était un élevage important d’autant que la Corse était préservée de la pébrine, une maladie du ver à soie qui minait les élevages sur le continent et à l’étranger. Cette période dorée pour la Corse a duré du milieu du 19ème siècle jusqu’à la 1ère guerre mondiale. Les graines étaient non seulement saines mais de très bonnes qualités. Cette politique dynamique de culture du ver à soie a notamment été développée par Joachim Aloïsi, né en 1841 à Moltifao et qui a installé des comptoirs en Ouzbékistan et au Turkestan. Il a constitué un véritable engrenage entre la Corse et la Route de la soie pour emmener ces graines. D’autres corses ont fait de même mais c’est vrai que c’est une période peu connue de l’histoire de la Corse. La Corse a eu rôle primordial dans ce marché de la soie. Elle se trouvait être à la fois au départ mais aussi à l’arrivée car la soie obtenue a alimenté les soieries lyonnaises dont les toilettes étaient portées par les bastiaises notamment ».





En complément de cette conférence, Histoire(s) en Mai propose, toujours à la bibliothèque Prelà, une exposition autour du costume. Elle présente sous formes de tableaux, une frise historique de 150 ans de mode vestimentaire à Bastia (1760 à 1910). Ces tableaux ont été réalisés par la Direction du patrimoine de la Ville de Bastia. On y trouve aussi une sélection de vêtements et d’accessoires d’époque, des reproductions de portraits peints et de photographies anciennes. « Le vêtement avait une grande importance à cette époque » souligne Linda Piazza, directrice de la bibliothèque Prelà. « Il y avait une recherche esthétique, un moyen aussi d’affirmer sa personnalité, son niveau de culture, son rang social et son pouvoir d’achat ».