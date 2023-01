Héloïse d'Ormesson : "Marche ou Rêve de Ferdinand Laignier-Colonna-Cesari, c'est le livre d'un homme debout"

- Un premier livre publié chez Héloïse D'Ormesson est déjà une référence. Ferdinand Laignier- Colonna Cesari est revenu sur la Genèse de son livre

- Quand on est étudiant en lettres on est tenté, à un moment ou à un autre d'écrire. J'avais déjà commencé à écrire quelque chose mais lors du premier confinement j'ai tout repris. On sait bien que dans un premier roman il y a beaucoup de soi sans pour autant que cela soit autobiographique. Donc cela m'a permis de ciseler un peu plus le texte et de travailler sur le tranchant des phrases.



- Quel a été le fil rouge de votre livre qui s'ancre dans une temporalité récente ?

- Je voulais mettre en lumière cette hypocrite compassion qui s'incarne dans cette phrase qui résume tout : "ah le pauvre". L'épidémie de Covid 19 a rebattu les cartes dans l'approche de la maladie et là finalement on s'est aperçu que l'on était tous mortels".



- Vous mettez en avant le handicap dans toute sa complexité ?

- La frontière entre le monde des valides et celui des invalides est à la fois très lointaine et très proche. On peut être victime d'un accident ou d'un problème de santé et tout bascule dans un autre monde. C'est ce monde-là qui inquiète et qui fait peur et généralement on a toujours peur de ce que l'on ne connaît pas.



- Il y a aussi une véritable quête ?

- Effectivement, c'est un livre sur la quête qu'elle soit de l'amour ou de l'espoir, une quête pour soi ou pour les autres, mais c'est aussi une quête sur la possibilité mentale et l'impossibilité physique qui se complètent mais, également, qui s'inversent".



- Il y a quand même beaucoup d'interrogations dans Marche ou Rêve ?

- Comme tous les romans, il répond à des questions et la principale interrogation pourrait être: " et si j'étais différent", mais dans le même temps en pose d'autres. Cela met en avant nos préjugés et nos interrogations. C’est un livre qui « challenge » un peu les gens".



- Pour autant l'ouvrage n'est ni un plaidoyer, ni un livre où l'on règle ses comptes ?

- Je n'ai pas voulu écrire un livre règlement de compte ni tomber dans le pathos. C'est un ouvrage qui dit qui nous sommes dans la globalité sans pointer du doigt les uns ou les autres. Nous sommes dans un monde de matérialité, mais l'essentiel n'est évidemment pas là mais dans la qualité des relations humaines. C'est un miroir qui vise tout le monde et puis dans la vie d'une manière générale on est toujours l’handicapé de quelqu'un.





Son premier roman à peine publié Ferdinand s'est déjà remis à l'ouvrage avec d'autres horizons littéraires.