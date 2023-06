"Hè viva" : la saison culturelle de la citadelle d'Ajaccio est lancée

Dans le cadre d'une initiative visant à mettre en valeur les artisans locaux et à tester une programmation commerciale artisanale, la SPL Ametarra et la Ville d'Ajaccio ont lancé l'idée d'implanter des boutiques artisanales et une galerie d'exposition au sein même de la citadelle. Cette activation culturelle, économique et artistique vise à dynamiser le site et à offrir aux visiteurs une expérience unique.Depuis juin 2022, quatre locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment des canonniers ont été aménagés pour accueillir des commerçants, artistes et artisans diversifiés. Parmi eux, on retrouve Serra liège, la galerie Archipel, la boutique Sempre (anciennement beach people) et le studio Desjobert. Ces espaces offrent une vitrine aux créations et produits originaux de ces artisans, permettant aux visiteurs de découvrir leur savoir-faire local.Autre projet qui attire l'attention, A Ghinghetta Aiaccina est l'initiative de deux Ajacciens passionnés, Laurent Quirici et Silanu Armani, qui ont répondu à l'appel à candidatures de la SPL Ametarra et de la Ville d'Ajaccio. Leur guinguette propose une cuisine de saison accompagnée de vins et de bières corses, en privilégiant les approvisionnements en circuit court. Les soirées culturelles et événementielles organisées chaque semaine permettent à tous les publics de découvrir la citadelle d'une manière différente, dans une ambiance conviviale.Enfin, l'Office intercommunal de tourisme propose des visites guidées de la citadelle qui permettent aux visiteurs de la découvrir sous un nouvel angle. Cette balade guidée, d'une durée de deux heures, offre une perspective inédite et hors du périmètre sécurisé.Grâce à ces initiatives, la Citadelle Miollis retrouve peu à peu sa place en tant que lieu de rencontre, de découverte et de valorisation du patrimoine local. Une nouvelle dynamique qui renforce l'attrait de la cité impériale et offre des expériences uniques à ses habitants et ses visiteurs.Pour plus d'informations sur ces initiatives, vous pouvez consulter le site www.ametarra.fr et le site de l'Office intercommunal de tourisme www.ajaccio-tourisme.fr