« Hè Ora Avà », le nouvel album de Toni Pio

« Avant le premier confinement je travaillais dans le bâtiment et cette période de reclus a été pour moi comme une révélation » explique le chanteur de 42 ans de Cateri en Balagne. « Cette période m’a fait reprendre ma guitare que je n’avais plus touchée depuis des années. L’inspiration était là et je me suis retrouvé en train de composer des chansons corses avec passion ».Les 8 chansons, dont une reprise en version acoustique (I nosci spirenzi) qui viennent de sortir sur les différentes plateformes de musique (You tube, Spotify, Deezer, ITunes…) sont regroupées autour de « Hè Ora Avà » qui sera le titre de l’album. « Son histoire commence avec le titre éponyme, une chanson qui traduit mon ressenti de ce moment particulier, une chanson dans laquelle j’exprime l’envie de recommencer à vivre, à vivre vraiment, à être soi-même… en quelques mots l’album est un retour à soi-même ».Les autres chansons abordent des émotions différentes et existentielles. Des thèmes, des sujets que tout le monde a connus, connaît ou connaîtra : joie, gaieté, spiritualité, espoir ou encore la tristesse. Le titre « Fumaccia » traite du deuil d’un être cher. « Ce titre m’a d’ailleurs amené à écrire « Fratelli » qui lui évoque le deuil d’une époque qui avait des repères, des mœurs plus présentes qui permettaient de ressentir une stabilité dans un épanouissement malgré ses limites ».Les autres titres traitent de thèmes chers à l’artiste comme la Corse placée sous la protection de la Vierge Marie. « Ma source d’inspiration est le vécu, le réel, le concret. Les couleurs de la vie nous portent vers un inconnu, que l’on espère meilleur. Durant cette période, j’ai aussi composé deux chansons en français, et une en anglais, que j’ai sorties en single ». Le CD devrait sortir cet été. En attendant on peut écouter Toni Pio Ici.