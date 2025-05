Haute-Corse : une situation hydrique rassurante à l’approche de l’été

Bonne nouvelle pour la Haute-Corse : l’état des réserves en eau est jugé satisfaisant à l’orée de la saison estivale. Réuni lundi 26 mai à Bastia, le comité de ressources en eau a dressé un bilan globalement positif de la situation, en présence du préfet Michel Prosic et des principaux acteurs de la gestion de la ressource.



Après plusieurs années difficiles, le département a enfin connu une période de recharge favorable. Entre septembre 2024 et mai 2025, la pluviométrie a atteint 112 % des normales de saison. Une amélioration notable, quand on se souvient que l’an dernier, le cumul des précipitations n’atteignait que 75 %. Mieux encore, la période de recharge des nappes phréatiques (de septembre à mars) atteint 107 % de la normale, soit un niveau jamais observé depuis cinq ans. Et le printemps 2025, avec 299 mm de pluie depuis le 1er mars, est le plus pluvieux depuis 2018. Résultat : les indicateurs de sécheresse, tant météorologique qu’agricole, sont globalement dans la moyenne, voire largement au-dessus selon les zones. La végétation bénéficie de sols bien humidifiés, et les nappes phréatiques sont à des niveaux jugés « modérément hauts » à « très hauts ». Les régions de Centre-Corse et du sud de la plaine orientale, souvent en déficit hydrique, affichent également des indicateurs positifs.



Une météo favorable… mais un été chaud attendu

Les installations de stockage d’eau suivent cette tendance favorable. Les réservoirs gérés par l’Office d’équipement hydraulique de Corse sont remplis à 93 %, un chiffre largement supérieur à celui de l’an dernier (73 %). Quant aux ouvrages d’EDF, ils devraient être totalement rechargés d’ici le lancement de la saison d’irrigation. Une exception toutefois :" la nappe du Fium’Orbu reste basse, ce qui motive une surveillance accrue." explique la préfecture. Autre élément rassurant : les rivières et cours d’eau sont tous en écoulement visible, sans assèchement signalé. Le Nord du département apparaît même en situation plus humide que la moyenne saisonnière.



Si les températures ont été globalement douces depuis le début de l’année, les services météo annoncent une période estivale chaude et sèche. Le préfet appelle donc à rester vigilant : « Les précipitations ont permis d’aborder l’été avec des réserves confortables, mais il est essentiel de maintenir les efforts en matière de sobriété. »



Aucune restriction d’eau n’est prévue à ce stade, mais la situation sera réévaluée régulièrement. Le prochain comité de suivi se tiendra le 2 juillet. « Il s’agit d’anticiper, pour éviter de devoir imposer des mesures contraignantes plus tard », précise-t-on en préfecture. D’ici là, les autorités continueront de suivre de près l’évolution des températures et des niveaux de consommation. Car si 2025 commence bien, rien n’est encore gagné pour les mois les plus chauds.