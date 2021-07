Haute-Corse : une journée pour aider les agriculteurs à partir sereinement à la retraite

Forte de sa première édition en 2019, la journée « cession et transmission » de la chambre d’agriculture de Haute-Corse renouvelle l’expérience ce jeudi 22 juillet 2021. L’atmosphère est détendue, loin des traditionnels rendez-vous dans les bureaux des différents organismes agricoles. Dehors, plusieurs agriculteurs sont regroupés et discutent avec un vétérinaire, cigarette à la main. Beaucoup ne se connaissaient pas il y a quelques heures mais au fil des minutes, on échange sur le travail d’une vie, sur les pratiques agricoles de chacun, sur l’avenir et la transmission aux jeunes. « C’est le but de cette journée, libérez la parole pour que les agriculteurs repartent avec le maximum d’informations possibles » explique Marie-Dominique Linale, responsable du point accueil transmission de la chambre d’agriculture de Haute-Corse.