Haute-Corse : trois accidents de la route font deux blessés légers

Trois accidents de la voie publique ont mobilisé les sapeurs-pompiers ce lundi en Haute-Corse. Le premier a eu lieu vers midi à Bastia, boulevard Paoli. L’accident a nécessité l’intervention d’un véhicule de secours aux victimes qui a transporté les personnes impliquées au centre hospitalier de Bastia.



Un peu plus d’une heure plus tard, vers 13h10, un second accident qualifié de « léger » est survenu sur la RT, sur la commune de Ventiseri. Deux véhicules étaient impliqués, mais aucun transport de victime n’a été nécessaire.



Enfin, en fin d’après-midi, vers 18 heures, un troisième accident a eu lieu sur la commune de Calvi. Il s’agissait d’une collision entre une voiture et un scooter. Là encore, l’intervention des secours n’a pas conduit à une évacuation vers le centre hospitalier.