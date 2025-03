Haute-Corse : six grands excès de vitesse relevés à San Nicolao, Linguizzetta et Ghisonaccia

Le week-end des 8 et 9 mars, les gendarmes de la Brigade Motorisée d'Aléria ont mené une opération de contrôle sur plusieurs axes routiers. Malgré des conditions météorologiques défavorables, les infractions se sont multipliées, avec six grands excès de vitesse relevés en seulement deux jours.



À San Nicolao, un automobiliste a été contrôlé à 106 km/h au lieu des 50 autorisés, tandis qu’à Linguizzetta, un autre roulait à 95 km/h sur une portion limitée à 50. À Ghisonaccia, les forces de l’ordre ont enregistré des vitesses particulièrement élevées, dont une à 133 km/h sur une route où la limite est fixée à 80. D’autres véhicules circulaient également bien au-delà des seuils autorisés, avec des pointes à 126, 128 et 121 km/h sur cette même portion. Face à ces infractions, deux véhicules ont été placés en fourrière, et des sanctions administratives ont été pris à l’encontre des conducteurs concernés.



Les gendarmes rappellent que la vitesse excessive est l’un des premiers facteurs d’accidents graves et insistent sur l’importance d’adapter sa conduite aux conditions météorologiques. "Sur route mouillée, les distances de freinage augmentent considérablement. Adaptez votre vitesse et soyez prudents !" préviennent-ils.