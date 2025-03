Haute-Corse : plusieurs incendies maîtrisés par les pompiers dans la nuit

Un premier incendie s’est déclaré à 20h35 à Santa Lucia di Moriani, où un véhicule sans permis a pris feu. La voiture a été entièrement détruite malgré l’intervention des secours. Un deuxième feu de voiture a été signalé vers 1 heure à Prunete, Cervione. Là encore, le véhicule a été ravagé par les flammes avant que les pompiers ne puissent maîtriser l’incendie.





Quelques minutes plus tard, à 1h12, un feu s’est déclenché au centre de collecte des ordures de Centuri, au lieu-dit Mute. Deux importants tas de déchets verts, d’une capacité estimée à 20 m³, ont brûlé. L’incendie a été éteint à deux heures plus tard grâce à l’intervention des pompiers de Sisco et Bastia