Haute-Corse : les plages manquent de sauveteurs insulaires

Soigner des plaies, des piqûres de méduse, prendre en charge des personnes victimes d’insolation, de malaise ou encore secourir une personne prise dans les vagues… durant cet été 2022, 70 sauveteurs sont mobilisés sur les plages dans les 17 postes de surveillance de Haute-Corse. Parmi ces personnes, le Service d’incendie et de secours (SIS 2B) du Nord de l’île peut compter sur les services de 65 saisonniers formés à la Surveillances des Baignades et des Activités Nautiques (SBAN) durant plusieurs mois. De juin jusqu’à fin août, il seront là pour surveiller les plages de 10 heures à 19 heures.



A l’Arinella ce mardi 19 juillet, Léa et Célia, 20 ans sont en poste. Les deux copines, étudiantes en droit et en licence Staps ont commencé en juillet ce job d’été. Pour Célia, qui a enchaîné deux saisons sur les plages, secouriste pourrait bien devenir une vocation. « J’aime être utile et pouvoir aider les autres », explique la jeune femme qui aimerait être pompier. C’est d’ailleurs cette dernière qui se jette bientôt à l’eau pour une démonstration sous le regard fier du président du SIS2B, Hyacinthe Vanni et du maire de Bastia, Pierre Savelli.



Si l’exemple de ces deux jeunes femmes émeut le président du SIS 2B c’est parce que depuis plusieurs années, les pompiers ont eu du mal à recruter : « il y a un manque certain de vocation ce qui fait qu’on a été obligés de faire venir 28 jeunes du continent notamment en Balagne où 80% des effectifs ne sont pas des Corses. » Pour les motiver à venir sur les plages de Haute-Corse, le SIS 2B a pris en charge le logement de ces jeunes.



De nombreuses interventions



Depuis 2014, les communes ont établi des partenariats avec le SIS 2B pour financer les postes de secours.

Sur sa municipalité, Pierre Savelli se réjouit de pouvoir posséder deux postes de secours à l’Arinella et Ficaghjola. « Avec des sauveteurs, il y a plus de tranquillité c’est un service apprécié par les usagers notamment par les familles qui viennent plus sereines. Au-delà des piqûres de méduses et des insolations, les secouristes ont pu ce dimanche 17 juillet, prévenir d’une pollution de l’eau à Ficaghjola et hisser le drapeau rouge », lance l’édile.



La Balagne qui constitue la zone la plus à risque à cause de ses courants, du Libecciu, de la présence de sports nautiques ainsi que d’une grande fréquentation, est aussi bien dotée puisqu’elle possède 7 postes de secours.



Au cours de l’été 2021, les sauveteurs ont effectué plus de 3 600 interventions et actions de prévention. Parmi elles 136 sauvetages et vies sauvées, 2 000 soins « mineurs » et 33 personnes évacuées avec les ambulances des pompiers ou avec les embarcations du SIS. Par ailleurs ils ont effectué 1 469 actions de prévention sur les plages. Malgré ces actions, en 2022, 4 morts en mer dont 3 en Balagne sont tout de même à déplorer.