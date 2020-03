Haute-Corse : le nombre de sauvetages en mer en légère baisse

L'assemblée annuelle de la SNSM de la Haute-Corse a rassemblé ce vendredi 6 mars Emmanuel de Oliveira, président National de la SNSM, Jacques de Solms, inspecteur général Méditerranée, Achille Raffalli, délégué de Haute-Corse et Thierry Duchesne, adjoint du préfet maritime de la Méditerranée. Lors de cette rencontre, Emmanuel de Oliveira a tenu à remercier la centaine de bénévoles présente sur l'ensemble des cinq stations de sauvetage en mer basées à Calvi, Saint Florent, Macinaggio, Bastia et Taverna.





En 2019, les sauveteurs du nord de l'île ont secouru 129 personnes en mer. Les bases de Calvi et Saint-Florent sont celles qui ont pris en charge le plus de personnes, soit une trentaine pour chacune. Il faut dire que leur rayon d'action est vaste, la base SNSM de Calvi détient d'ailleurs la plus grande surface de côte à surveiller.

C'est avec une flotte composée de 2 vedettes canots tout temps (17, 5 mètres) , 2 vedettes de premières classe (14,5 mètres) et une de seconde classe, que les bénévoles de l'association œuvrent toutes l'année pour la sécurité des baigneurs, plaisanciers, pêcheurs et plongeurs.

Pour pallier le manque de bénévole, Achille Raffalli travaille sur un plan de mutualisation de la formation, ce qui permettra aux jeunes Corses d'effectuer toutes la formation au centre de Propriano d'ici un an à deux ans.





La Corse au centre d'un trafic maritime mondial grandissant

La météo très changeante et les deux détroits internationaux qui passent par la Corse, font de l'île une région à risques sur le plan maritime. Ainsi, la SNSM travaille en relation étroite avec la préfecture maritime de la Méditerranée qui organise les zones de maillage pour les bateaux afin d'éviter d'éventuels incidents.

Aux problèmes de la météo et des détroits internationaux il faut ajouter "une croissance exponentielle de la fréquentation maritimes de 450% en 10 ans en Méditerranée" comme Thierry Duchesne tient à le souligner. En effet, 50% de l'activité maritime de la grande plaisance mondiale passe entre Gênes et Marseille, donc au large de la Corse.