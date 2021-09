Haute-Corse : le comité départemental de sortie de crise met en œuvre un plan d’action pour les entreprises fragiles

La Banque de France, l’Ursaff, la Chambre de commerce et d’industrie, le représentant du Medef, le président du tribunal de commerce et bien d’autres étaient réunis ce jeudi 23 septembre dans les salons de la préfecture pour faire un état des lieux de la situation économique insulaire post Covid.



Malgré des prévisions alarmantes, les comptes des entreprises ne semblent pas s'être trop dégradés puisque le chiffre d'affaires des sociétés insulaires est, par rapport à 2019, en hausse de 5% et même de 31% pour le BTP. "Ce n'est pas si mauvais, l'économie a été relevée par une bonne saison touristique, explique François Ravier, le préfet de Haute-Corse avant de relativiser, certains secteurs comme l'hébergement ou la restauration ont quand même connu une baisse de 31%".



Si pour le moment, aucune entreprise de Haute-Corse n'a encore fait faillite notamment grâce aux aides exceptionnelles de 1,8 milliards d'euros versées par l'Etat sur l'île durant la crise, les 3000 entreprises qui étaient déjà fragiles avant le Covid pourraient d'ici à 6 mois se retrouver devant le tribunal de commerce.



Un dispositif d'aide au cas par cas



Pour éviter cela, le comité départemental de sortie de crise a détaillé un plan d'action de soutien aux entreprises fragilisées. Parmi les mesures, la mise en place d'un numéro de téléphone unique dédié à l'accueil et à l'orientation des entreprises en difficulté le 0806 000 245. "C'est une porte d'entrée unique qui vise à faciliter la communication avec les chefs d'entreprise qui malheureusement s'adressent parfois trop tardivement à nous", indique Ludovic Robert, directeur départementale des finances publiques de Haute-Corse.



Parmi les dispositifs, on recense aussi des aides financières comme la prolongation des prêts garantis par l'Etat (PGE) ou les prêts exceptionnels pour les petites entreprises, des avances remboursables ou des plans d'apurement des dettes fiscales et sociales. "Nous voulons proposer des prestations adaptées à la situation de chaque entreprise et continuer à les accompagner", reprend le directeur. Pour cela, un diagnostic sera fait avec un conseiller.