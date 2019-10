Haute-Corse : la vigilance orange pluie-inondation et orages prolongée

Selon l'institut météorologique, le nord et l'est de la Corse sont actuellement touchées par des pluies orageuses, avec des précipitations de 10 à 20 mm en une heure. Mais les intempéries pourraient même s'intensifier dans la journée, "après une possible période d'accalmie".



Les pluies concerneront alors les versants est et la plaine littorale orientale de la Haute-Corse: des précipitations potentiellement intenses y sont attendus, avec des cumuls de 80 à 120 mm de pluie, voire 150 mm localement.



Soyez prudents.