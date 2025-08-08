Haute-Corse : l’engagement de trois acteurs de la sécurité civile récompensé





L’Observatoire Citoyen de Défense et de Protection Civile (OCDPC) a remis la médaille de l’engagement citoyen à trois acteurs de la sécurité civile en Haute-Corse, en reconnaissance de leur constance, de leur sens du devoir et de leur engagement bénévole.





Trois hommes, un même engagement

Les récipiendaires sont Jean Canu, officier honoraire des sapeurs-pompiers de Monaco, ancien cadre du bataillon des marins-pompiers de Marseille et responsable de la réserve communale d’Oletta-Poggio d’Oletta ; le lieutenant-colonel Thierry Nutti, président de l’union départementale des personnels du Service d’incendie et de secours de Haute-Corse (SIS 2B) et de l’union régionale des sapeurs-pompiers du Sud-Méditerranée ; et Jean-Pierre Mazzi, bénévole associatif engagé de longue date dans la sécurité civile départementale. Tous trois ont été distingués par le président national de l’OCDPC, Pierre Gonzales, lors de la journée nationale d’hommage aux sapeurs-pompiers qui s’est déroulée lors du 131ème congrès qui s’est tenu au Mans.





Une reconnaissance au nom de la mémoire et du civisme

Lors de cette remise de médaille, Pierre Gonzales a salué « le courage, la disponibilité et l’exemplarité » des trois bénévoles. Il a également tenu à inscrire cette distinction dans une mémoire collective plus large, en rendant hommage aux Corses tombés dans les grands conflits du XXe siècle, notamment la Première Guerre mondiale et les combats de 1940. Il a rappelé que cette île, trop souvent réduite à ses problèmes, porte aussi une histoire de résistance, de solidarité et d'engagement au service des autres.





Une distinction et un message

Au-delà des parcours individuels, cette reconnaissance vise à faire émerger des modèles positifs dans un contexte où les repères civiques se fragilisent. En mettant en lumière ces figures locales, l’OCDPC adresse un message à la jeunesse corse : celui d’un engagement possible, fondé sur le respect, l’entraide et le service à la communauté.





La reconnaissance silencieuse des héros ordinaires

Si cette distinction ne figure pas parmi les décorations nationales les plus visibles, elle n’en a pas moins de valeur. Dans un paysage où les grandes médailles tendent à se concentrer dans les cercles institutionnels, voire élitistes, ces récompenses associatives, injustement dénigrées, conservent une portée essentielle. Elles rendent hommage à ceux qui agissent sans attendre les honneurs, dans l’ombre des grands discours. Jean Canu, Thierry Nutti et Jean-Pierre Mazzi incarnent cette armature invisible de la société, faite de modestie, de constance et de sens du devoir. Comme tant d’autres bénévoles, ils sont les grands oubliés des palmarès officiels — mais les premiers dans le cœur de ceux qu’ils protègent.