Haute-Corse : fermeture temporaire de massifs forestiers face au risque incendie très sévère

L’accès à ces zones sera strictement interdit aux piétons et aux véhicules sur les pistes non goudronnées, du dimanche 6 juillet à 7 heures jusqu’au lundi 7 juillet à 7 heures. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’arrêté préfectoral en vigueur pour la protection des forêts en période de risque extrême.





Les autorités appellent à la plus grande vigilance, demandent à chacun d’éviter tout comportement à risque, et rappellent que les services de lutte contre les incendies, renforcés par des moyens nationaux, sont pleinement mobilisés. En cas de départ de feu, il est impératif d’alerter les secours au 18 ou au 112.





Toute attitude suspecte peut également être signalée aux forces de l’ordre, habilitées à effectuer des contrôles renforcés dans le cadre de ce dispositif exceptionnel.