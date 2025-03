Haute-Corse : deux nouveaux camions-citernes de 13 000 litres pour lutter contre les feux de forêt

Près de dix mètres de long, une capacité de 13 000 litres d’eau, et un canon pouvant atteindre les 50 mètres : le Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse a présenté ce mardi deux nouveaux camions d’intervention spécialement conçus pour lutter contre les feux de forêt. Ces engins s’inscrivent dans le cadre du pacte capacitaire de l’État, un dispositif de cofinancement permettant aux SIS départementaux de renforcer leur parc de véhicules. “Ces camions sont faits pour correspondre à la réalité de notre territoire, de nos routes et de nos besoins”, indique Michel Prosic, préfet de Haute-Corse. “Onze engins ont été achetés dans le département, pour un total de 3,4 millions d’euros.” Ce montant est pris en charge à 20 % par le SIS de Haute-Corse et à 7 % par la Collectivité de Corse. L’État, quant à lui, contribue à hauteur de 73 %, soit 2,4 millions d’euros. Un pourcentage nettement supérieur aux 50 % habituellement pris en charge. “Le choix que l’État a fait dans le département de la Haute-Corse, c’est d’investir plus massivement encore”, déclare Michel Prosic. “C’est un territoire à risques, et qui a aussi plus de mal à supporter certains coûts. L’État aide à 73 % chez nous, il faut qu’on s’en félicite. C’est aussi le rôle de l’État de faire jouer la solidarité nationale en direction des territoires qui en ont le plus besoin.”



Ces deux nouveaux camions ont vu le jour pour répondre aux défis que connaît le département, notamment lors de la saison estivale. “Ces engins vont nous permettre d’intervenir sur des feux de forte intensité, en cas d’incendies hors normes comme on a pu voir sur le continent ou plus récemment en Californie”, précise Octavien Meschini, chef du groupement des opérations au SIS de Haute-Corse. “L’emploi principal de ces camions sera de l’attaque directe pour empêcher la propagation et le développement des feux, mais ils pourront également être utilisés dans le cadre de la protection des points sensibles.” L’objectif principal reste de couvrir tout le département. “Nous possédions déjà des véhicules légers et moyens mais nous avions besoin de véhicules de la classe supérieure”, explique François Costa, formateur au SIS de Haute-Corse. “Avec deux véhicules de 11 000 litres déjà disponibles, et ces deux nouveaux de 13 000 litres, nous allons avoir une couverture au niveau de la Balagne, du Cortenais, de la Plaine orientale et du grand Bastia.” Ces camions, équipés de pompes et d’un canon, vont pouvoir créer “un mur d’eau”, permettant aux pompiers de s’approcher au plus près des flammes tout en étant protégés à l’intérieur du véhicule.