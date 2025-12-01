Haute-Corse : deux accidents de la route, trois blessés
La rédaction le Samedi 27 Décembre 2025 à 16:57
Deux accidents de la route ont été recensés ce samedi en Haute-Corse.
Le premier s’est produit vers 10h15 sur la RT 20, à la sortie nord de Ponte-Leccia. Un véhicule a effectué une sortie de route suivie d’un tonneau. Une personne, légèrement blessée, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers de Ponte-Leccia puis évacuée vers le centre hospitalier de Bastia.
Le second accident est survenu vers 14h15, à la sortie sud du tunnel de Bastia. Deux personnes ont été percutées par un véhicule. Les victimes, blessées en urgence relative, ont été prises en charge par les pompiers et transportées au centre hospitalier de Bastia.