CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Après la nomination de Sébastien Lecornu, les députés corses prudents mais plutôt satisfaits du profil du nouveau Premier ministre 10/09/2025 Suspension de l'abattoir de Portivechju : vers une réouverture en janvier ? 10/09/2025 Risque incendie : fermeture des massifs du Fango, de Bonifato et de l’Agriate ce jeudi 10/09/2025 À Bastia, le mouvement “Bloquons tout” s’élève contre la précarité en Corse 10/09/2025

Haute-Corse : des vagues dangereuses attendues en Balagne et sur l'Ouest du Cap Corse ce jeudi


La rédaction le Mercredi 10 Septembre 2025 à 17:27

Ce jeudi, un phénomène météorologique occasionnant de fortes vagues devrait toucher l'Ouest du département. La préfecture appelle à la plus grande prudence et invite à éviter les baignades et les activités nautiques.



Haute-Corse : des vagues dangereuses attendues en Balagne et sur l'Ouest du Cap Corse ce jeudi
Attention aux vagues ce jeudi en Haute-Corse ! Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la préfecture de Haute-Corse alerte sur un phénomène météorologique qui touchera l'Ouest du département tout au long de la journée et rendra la baignade dangereuse.

Les plages de la Balagne et de l'Ouest du Cap Corse seront particulièrement concernées par ces vagues dangereuses.

Afin d'éviter les noyades, la préfecture appelle à éviter les baignades et les activités nautiques, mais aussi à consulter impérativement les drapeaux avant toute activité sur les plages et à éviter les plages non surveillées. 

" Si vous êtes témoin d'une personne en train de se noyer, prévenez immédiatement les secours en appelant le 112, le 15 ou le 18. Si vous êtes témoins ou victime d'un problème en mer depuis le littoral, appelez le numéro d'urgence 196, gratuit depuis un téléphone fixe ou un portable, et disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il permet de joindre les Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (CROSS), pour signaler des personnes en difficulté en mer ", rappellent également les services de l'État. 

 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos