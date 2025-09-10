Haute-Corse : des vagues dangereuses attendues en Balagne et sur l'Ouest du Cap Corse ce jeudi

Attention aux vagues ce jeudi en Haute-Corse ! Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la préfecture de Haute-Corse alerte sur un phénomène météorologique qui touchera l'Ouest du département tout au long de la journée et rendra la baignade dangereuse.
Les plages de la Balagne et de l'Ouest du Cap Corse seront particulièrement concernées par ces vagues dangereuses.
Afin d'éviter les noyades, la préfecture appelle à éviter les baignades et les activités nautiques, mais aussi à consulter impérativement les drapeaux avant toute activité sur les plages et à éviter les plages non surveillées.
" Si vous êtes témoin d'une personne en train de se noyer, prévenez immédiatement les secours en appelant le 112, le 15 ou le 18. Si vous êtes témoins ou victime d'un problème en mer depuis le littoral, appelez le numéro d'urgence 196, gratuit depuis un téléphone fixe ou un portable, et disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il permet de joindre les Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (CROSS), pour signaler des personnes en difficulté en mer ", rappellent également les services de l'État.
