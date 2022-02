Haute-Corse : attention au coup de vent. Emploi du feu interdit

La préfecture de la Haute-Corse appelle la population à la plus grande vigilance et rappelle les consignes de prudence : limitez vos déplacements en forêts, ne fumez pas dans les forêts, les landes et les maquis, campez uniquement sur des lieux autorisés, n’allumez pas de feu, ni de barbecues en forêt, ne jetez pas de mégots par la vitre de la voiture.



Il est demandé à toute personne témoin d'un départ de feu d'alerter dans les plus brefs délais les pompiers en appelant le 18 ou le 112 (appel gratuit).

De même, il est recommandé de signaler tout comportement suspect aux forces de sécurité (gendarmerie et police).