Haute-Corse : Les forces de l'ordre activent le plan "anti hold-up" pour les fêtes de fin d'année

En Haute-Corse la préfecture a activé le dispositif de sécurisation connu sous l’appellation de "plan anti-hold-up" qui vise la prévention des vols à main armée et de tout autre acte de délinquance, cambriolages et vols à l’étalage en tête. Au cœur de ce dispositif de surveillance et de sécurisation par les forces de police et de gendarmerie les commerces susceptibles de faire l’objet de vols à main armés sont visés tels que les bijouteries, débits de tabac, parfumeries, stations-services, galeries marchandes tous commerces de proximité, établissements bancaires ainsi que les transports de fonds.



"Mené sur l’ensemble du département en partenariat avec les commerçants et autres professions particulièrement exposées, ce dispositif dissuasif vise à sécuriser les commerces et à lutter contre les atteintes des biens commis en centre-ville, ainsi que dans les zones et centres commerciaux." détaille la préfecture dans un communiqué.



Il s’agit notamment de sensibiliser les commerçants sur l’intérêt des mesures préventives à prendre comme éviter l’accumulation et la conservation de trop grandes valeurs fiduciaires, varier les jours et les heures des transferts de fonds, et sur l’importance d’aviser les services de police du moindre comportement suspect.



Tous les services de police et gendarmerie sont concernés par cette opération "durant cette période, les effectifs locaux assurent des rondes et patrouilles sur les sites et dans les créneaux horaires les plus appropriés. Ces effectifs sont renforcés par des compagnies républicaines

de sécurité et des escadrons de gendarmerie mobile, sensibilisés à la particularité de cette mission."