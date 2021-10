Haute-Corse : 28 ingénieurs pour venir en aide aux collectivités locales

Les salons de la préfecture accueillaient ce vendredi 22 octobre le premier comité local de cohésion territoriale qui réunissait les élus, les maires, les présidents de communautés de communes, l’Ademe, l’agence de l’eau et la banque des territoires pour évoquer les problématiques du territoire insulaire. « L’enjeu de cette réunion est simple, nous assurer que les ressources en ingénierie sont bien adaptées aux besoins du territoire et aux attentes des élus », explique le préfet de Haute-Corse, François Ravier.Pour cela, le représentant de l’Etat a commencé à mobiliser les ressources ingénieries, des chefs de projets et des agents administratifs spécifiquement dédiés à l’accompagnement des collectivités. Chaque commune faisant partie du programme « Petites villes de demain » - soit Calvi, Corte, Luri, Ile-Rousse, Ghisonaccia et Saint-Florent - recevra un ingénieur pour réaliser ses projets.Les collectivités faisant partie des contrats de relance et transition écologique (CRTE) soit la com com du Cap Corse, les territoires du Pays de Balagne, du Centre-Corse Pascal Paoli, de Conca d’Oru-Nebbiu et de la Castagniccia-Casinca, la com com Oriente et celle du Fiumorbu Castellu, se verront aussi attribuer un chef de projet. D’autres ingénieurs ont été mobilisés à Bastia pour l’action cœur de ville, un autre pour le programme alimentaire territorial dans le Fium’orbu.Au total, ce sont 28 ingénieurs qui seront missionnés.Une aide que ,Ange-Pierre Vivoni, président de l’association des maires de Haute-Corse et maire de Siscu estime précieuse : « C’est la première fois qu’on nous finance et on nous met à disposition des jeunes pour nous aider dans nos démarches. Les demandes de financement que ce soit à l’Europe, à l’Etat et à la région relèvent du parcours du combattant. Là, cela va nous faciliter la vie et cela aurait dû être fait depuis longtemps », se réjouit-il.Après avoir écouté les préoccupations des élus, la préfecture a élaboré 3 groupes de travail qui plancheront sur 3 sujets : l’eau, les déchets et la place de l’économie et des entreprises dans l’aménagement du territoire.Des thématiques, qui inquiètent réellement les élus des collectivités, notamment ceux de montagnes concernant l’eau. « Certains maires ont des canalisations vieilles de 80 ans et pour avoir des subventions de l’agence de l’eau il faut demander des dérogations. Cela ne peut plus durer, il faut que cela rentre dans le droit commun. », s’indigne Ange-Pierre Vivoni.