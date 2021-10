CAB et communauté de communes Marana-Golo : contrat commun sur le front de la transition écologique

Bénéficier d'un contrat public avec une commune voisine tout en gardant en parallèle son autonomie devient possible pour la communauté d'agglomération de Bastia et la communauté de commune Marana-Golo qui ont signé ce mardi 5 octobre le contrat de relance et transition écologique (CRTE) en présence du préfet de Haute-Corse, François Ravier.A travers ce document, Jean Dominici, le président de la Marana-Golo et Louis Pozzo-di-Borgo, président de la Cab pourront bénéficier rapidement des crédits du plan de relance pour créer des projets mutualités ou non. Les deux hommes entendent faire de cette région attractive un "territoire d'industrie". "Le CRTE définit un territoire de projets. Il établit des axes stratégiques qui seront amenés, au fil des ans, à évoluer", explique François Ravier. Le CRTE a vocation à regrouper l’ensemble des contrats signés entre l’Etat et les collectivités. Il se substitue aux contrats de ruralité arrivés à échéances fin 2020. Il est signé pour une durée de six ans. "L'argent public se fait rare, pouvoir avoir une meilleure visibilité grâce au CRTE, c'est important", lance Louis Pozzo-di-Borgo qui se réjouit de la signature de ce contrat.La Cab et la CC Marana-Golo entretiennent déjà des relations étroites de par leur proximité géographique et les interactions entre leur population qui parfois vivent et travaillent sur ces deux territoires dynamiques. Grâce à ce contrat public, les deux communautés ont pour projet une voie douce ralliant Lucciana à Miomu. "Cette réalisation s'inscrirait pour nous dans le PTIC ( comprendre plan de transformation et d'investissement de la Corse) et pour Marana-Golo dans le CRTE", explique le président de la Cab. Autre point qui pourrait être vite développer grâce à ce contrat, le partage des ressources en eau, notamment par la rénovation des canalisations ou la construction de nouveaux réseaux entre les deux communautés.La Cab et la CC Marana-Golo ne sont pas les seules à avoir bénéficié de ces contrats. Après celui du Cap Corse qui a été le premie r, les territoires du Pays de Balagne, du Centre-Corse Pascal Paoli, de Conca d’Oru-Nebbiu et de la Castagniccia-Casinca, ont suivi. Le prochain sera celui de la CC Oriente et du Fiumorbu Castellu.