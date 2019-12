Haute-Corse : 15 000 clients privés d'électricité, tunnel fermé, routes obstruées

Les vents violents persistent ce dimanche matin sur la Haute-Corse et même si en fin de matinée ils devraient s'atténuer, la vigilance orange sera toujours de rigueur jusqu'en soirée avec de forts déferlements sur la côte orientale notamment dans la région de Solenzara.

Au terme de cette nuit le vent a soufflé, comme prévu, avec violence sur tout le Nord de l'île.

A Bastia Météo France a enregistré ce matin à 5h57 une rafale record à 169,9 km/h. La valeur la plus remarquable sur ce plan remonte au 8 Février 1984 : à l'époque les rafales de vent avaient atteint 165, 6 km/h.



La même violence a été constatée au Capu Sagru (206,6km/h), à Cagnano (204,8 km/h), à Bocca e Sponde (194,8 km/h) dans le Niolu au-dessus d'Albertacce et L'Ile-Rousse (170,3 km/h).

De la sorte, le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse a été amené à multiplier les interventions pour essentiellement des chutes d'arbres et des poteaux électriques.

Les services de la gendarmerie, d'EDF, les personnels de la mairie de Bastia et de la CAB sont mobilisés sur le terrain pour faire face à la situation.

Pour l'instant on ne déplore aucun blessé.



Par ailleurs 15 000 clients étaient privés d'électricité. Notamment en Balagne, Castagniccia et Fium'Orbu.

Le tunnel de Bastia était fermé ce dimanche matin, la route départementale 64 - route supérieure de Cardo - était interdite à la circulation à la suite de chutes d'arbres et la 107 - route de la canonica - était dans la même situation en raison du débordement du Golo.

Ce dimanche matin François Ravier, le préfet de Haute-Corse, a activé le centre opérationnel départemental pour assurer le suivi de l'événement météorologique et coordonner l'action des services départementaux.

Plus d'infos à venir.