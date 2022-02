Haute-Corse : 10,4 millions d'euros pour des travaux d'aménagement dans les communes

Chaque année la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) attribue des subventions pour des projets d’aménagement portés par les collectivités locales. Réfection de l’éclairage public, rénovation d’un bâtiment public, financement d’un groupement scolaire… la commission de la DETR subventionne différents travaux dans toute la Haute-Corse. Elle vient en complément de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) ou encore au fond national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) et de l’Agence de l’eau.



En 2021, les collectivités locales ont reçu 10 129 104€ de financement pour 200 projets. Sur cette dotation, 54% étaient mobilisés pour des travaux sur les bâtiments, les écoles, mairies, pour le sport, le loisir et le tourisme. Les aménagements de voirie, d’assainissement et de déchets ont représenté 26% de cette enveloppe. L’eau et l’assainissement, constituent 16% des dépenses de ce budget.



Ce vendredi 18 février l’enveloppe pour l’année 2022 a été fixée à 10,4 millions d’euros de dotations. Durant la réunion de commission, les élus de la DETR ont d’ores et déjà étudié des dossiers déposés. « Ce jour environ 3,5 millions d’euros ont été accordés à différentes communes soit 30% de l’enveloppe », lance François Ravier, préfet de Haute-Corse. Parmi les projets présentés, certains dépassent 100 000 euros de subventions. Il s’agit par exemple d’une participation au financement d’un groupement scolaire à Ventiseri, de logements communaux à Luri, de réfections de locaux à Mausoleo à Matra et Linguizzetta. La communauté d’agglomération de Bastia a aussi porté un projet de vestiaires au stade de Volpaghju.



L’eau, grande préoccupation du rural



Les échanges ont été mouvementés sur la question épineuse de la gestion de l’eau dans les petites communes du rural et de montagnes. Avant 2026, pour pouvoir prétendre aux subventions, les communes ne possédant pas de compteur d’eau, devront procéder à des installations, donc, faire payer l’eau à leurs usagers. Elles seraient selon Ange-Pierre Vivoni, président de la fédération des maires de Haute-Corse, environ 300 à ne pas posséder de réseau d’assainissement. Ce que confirme préoccupé Jean-Félix Acquaviva, député de la seconde circonscription de Haute-Corse et président du comité des massifs. « La problématique de l’eau et de l’assainissement nécessite beaucoup d’attention et de la vigilance », lance-t-il.



En sortant de cette réunion, Francis Mazotti, président de la séance et maire de Pinu, village du Cap Corse, semble rassuré : « En arrivant j’avais des craintes. Notamment que les grandes communes obtiennent toutes les subventions et qu’il ne reste que les miettes. Mais aujourd’hui on a posé les jalons pour faire en sorte que le rural existe encore ».