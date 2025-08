Haute‑Corse : les Finances publiques renforcent leurs effectifs après la mobilisation de 70 élus

Échanger en toute transparence avec les élus locaux : c'est le but de la réunion qui a été organisée ce vendredi matin à la préfecture, en présence de Gaël Grimard, directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse, Ange-Pierre Vivoni, président de l’association des maires de Haute-Corse, et Michel Prosic, préfet de Haute-Corse. “On a convié les élus pour faire un point précis sur leurs attentes vis-à-vis de nos services, et plus particulièrement sur les deux services de gestion comptable de Borgo et L’Île-Rousse”, a déclaré Gaël Grimard.





Une réunion qui intervient une semaine après le rassemblement de 70 élus devant la direction départementale des finances publiques de Haute-Corse à Bastia pour dénoncer les dysfonctionnements persistants au sein des services des finances publiques, et notamment les retards dans le traitement des mandats de paiement émis par les communes. “Il y a des dizaines, voire des centaines de mandats en souffrance aujourd’hui. Les secrétaires de mairie, les élus et les ordonnateurs n’ont plus de réponses à donner aux entreprises qui appellent chaque semaine pour savoir quand elles seront payées”, avait alerté Ange-Pierre Vivoni.





Selon le directeur départemental des finances publiques, les élus ont d’abord exprimé “une inquiétude forte sur la question des paiements”. “On a voulu échanger avec eux en toute transparence au sujet des délais de paiement. À Borgo, le délai de paiement, calculé de la réception de la facture à la collectivité jusqu'au paiement par les services, est de 24 jours au 30 juin 2025. À L’Île-Rousse, c’est 31 jours, sachant que le délai réglementaire est de 30 jours. Mais c'est une moyenne, et les élus nous ont signalé un certain nombre de situations où les entreprises n'étaient pas payées dans ce délai. Ce sont des situations individuelles que nous avons également identifiées. Il faut aussi dire qu’il y a eu une progression très forte du nombre de factures d'investissement transmis au service de gestion comptable au printemps : +15 % du côté de Borgo, et encore plus à L’Île-Rousse.”





Pour pallier ce problème, Gaël Grimard annonce un renforcement des moyens humains au 1er septembre prochain. “À Borgo, on a l’arrivée de trois agents supplémentaires, dont un cadre, et à L’Île-Rousse, ils seront deux. Si ces cinq emplois supplémentaires ont été créés dans un contexte budgétaire particulier, c'est pour répondre à une situation particulière pour les élus.” Une décision qui ravit le président de l’association des maires de Haute-Corse. “La réunion de ce matin a été une réunion où chacun a pu s’exprimer librement, et où on a été écouté”, déclare Ange-Pierre Vivoni. “Il n’y a eu aucun sujet tabou. C’est vrai que le sujet des retards de paiement nous préoccupait beaucoup, même si les entreprises avec lesquelles on travaille n’ont jamais demandé d’agios, alors qu’elles en avaient le droit. La réunion a été productive, et maintenant, il va falloir travailler tous ensemble.”



À travers cette réunion, le but pour Gaël Grimard était aussi “de renforcer nos relations avec les élus sur le fonctionnement des services de gestion comptable”. Désormais, des réunions régulières auront lieu entre les élus et le directeur départemental des finances publiques. La première est déjà prévue “à l’automne” quand “les premiers résultats après l’arrivée des cinq nouveaux agents pourront être constatés”. “On veut que ça s’inscrive dans la durée. L'idée n'a pas été de mettre en place un renfort très ponctuel pour couvrir une situation, mais des arrivées qui permettent de renforcer de manière plus constante les deux services de gestion comptable.” Une deuxième réunion devrait également se tenir à la fin de l’année.