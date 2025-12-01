Handball N2 - Tout pour la victoire pour Corte- Ile-Rousse face à Gap ce samedi

Les joueurs du HB Corte – Ile-Rousse en sont conscients. Il faudra absolument gagner ce samedi après-midi face à Gap pour ne pas assombrir un peu plus encore la situation comptable du club. En prenant les trois points, le club passerait devant son adversaire du jour et sortirait de la zone rouge. Mais pour cela, il faudra rester concentré jusqu’au bout et chacun devra apporter sa pierre à l’édifice. Il sera important de ne pas sombrer comme la semaine passée à La Valette.





"Nous avions abordé au mieux la rencontre pour mener 14-9. Et de là, tout s’est effondré comme un château de cartes en trois minutes pour rentrer à la mi-temps avec un point d’avance au lieu de 8 !" rappellait Adrien Magne. "Nos rotations nous ont fait très mal en deuxième période lorsque Galibert sort sur blessure et que Niang et Gimenez rejoignent le banc pour souffler. Nous avons payé cash le manque d’expérience des jeunes avec en plus un manque de réussite total. Dans le même temps leur gardien fait 12 arrêts tandis que nous en faisons la moitié. Et le résultat est là avec une défaite de six buts. Face à ce concurrent direct pour le maintien qui vient d’accéder à la N2 c’est un sacré coup dur pour nous. Nous sommes déçus car on travaille comme des fous. Les joueurs sont investis et j’ai peur que le moral ne commence à être atteint. Nous nous sommes réunis cette semaine pour faire le point en insistant sur le fait qu’il fallait absolument se ressaisir et montrer un tout autre visage. Et cela commence dès ce samedi face à Gap qui est également un concurrent direct au maintien. Aujourd’hui nous sommes au pied du mur ", a martelé Adrien Magne le coach du HB Corte – Ile-Rousse.





Une formation de Gap qui reste sur une victoire probante face à Istres la semaine passée, « mais ce n’est pas un match référence puisque le groupe istréen était amputé de nombreux joueurs qui ont joué face au PSG en première division. Malgré tout, Gap reste une équipe solide avec de super joueurs comme Fernandez, Cochard et Ploumoy. Des joueurs qui sont passés par la N1 et la D2 et qui ont donc beaucoup d’expérience. Malgré tout, nous sommes capables de réaliser un très bon résultat mai pour cela il faudra faire un match plein et rester concentrés jusqu’au bout, sinon nous perdrons, c’est certain », a poursuivi Adrien Magne.

Pour cette renconte, importante, Corte – Ile-Rousse compte sur ses supporteurs pour l’aider à obtenir cette victoire. Nul doute que les tribunes du Cosec municipal de Corte devraient donc être bien garnies ce samedi pour cette rencontre qui débutera à 14 h 30.

Le groupe cortenais sera composé comme suit : Gimenez, Aillaud, Coggia, Mebarek, Galibert, Niang, Pannequin-Poggioli, Berenyi, Saura, Chamekh, Pages, Sroka, Troussel, Ribeiro.

