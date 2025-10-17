Handball N2 - La victoire est la seule option pour Corte – Ile-Rousse

Le 4 octobre dernier Corte – Ile-Rousse rendait visite à Bagnols, dernier du classement. On s’attendait à un résultat favorable après le nul ramené d’Antibes. Malheureusement il n’en fut rien. Pourtant les insulaires menaient de trois points à la 48e et ils ont mené au score jusqu’à la 52e minute avant d’être rejoints par leurs adversaires : « Et nous faisons de mauvais choix offensifs pour capitaliser. Malheureusement nous manquons nos tirs et nous nous effondrons en nous exposant à des sanctions directes. Nos adversaires ont concrétisé en but leurs balles d’attaque en scorant à sept reprises contre une fois pour nous. Nous avons payé cash nos erreurs et nous avons réduit à néant tout le boulot qui a été faite durant 50 minutes de jeu. On était forcément frustrés et déçus de ce résultat car on se dit qu’on est au niveau en étant devant durant le match et même à la pause parfois et au final on s’incline ou on ramène un nul comme à Antibes sur le gong où nous avons été largement meilleurs qu’eux. Nous nous entraînons fort, avec beaucoup de sérieux comme nous ne l’avons jamais été mais les résultats ne suivent pas. Maintenant il faut gagner absolument et arrêter cette spirale négative car c’est le moral qui en prend un coup. Le travail doit enfin finir par payer car physiquement nous sommes mieux que l’an passé, tout comme dans notre jeu, mais ça devient presque psychologique, les gars ont peur de perdre à dix minutes de la fin et ils s’effondrent », a expliqué le coach Adrien Magne.





La peur de perdre empêche de gagner ! Ce vieil adage, Corte – Ile-Rousse doit absolument le vaincre ce samedi et garder la tête froide jusqu’au bout pour prendre enfin trois points en signant une première victoire dans ce championnat face à une formation de Villeneuve-Loubet qui compte deux victoires et deux défaites avec, pourtant un calendrier favorable puisque les azuréens ont joué trois fois à domicile, à l’inverse donc de Corte – Ile-Rousse. « Villeneuve-Loubet est une formation du même niveau que nous et qui devrait également lutter pour son maintien dans ce championnat. A nous de rester lucides jusqu’au bout, d’être fort mentalement cette fois et de nous imposer pour entamer, pourquoi pas, une belle série car nous en avons les moyens ».

L’équipe sera quasiment au complet, seul manquera à l’appel le défenseur Jean-Michel Rafini, qui sera remplacé par Lanfranchi, et Ribeiro fera son retour dans les buts. Le groupe devrait donc être le suivant :

Ribeiro, Sroka, Saura, Alfieri, Pages, Mabarek, Lanfranchi, Pannequin-Poggioli, Gimenez, Aillaud, Berenyi, Chamekh, Galibert, Niang.



