Handball N2 : Corte cartonne face à Antibes et se donne de l’air

Cosec municipal de Corte.

HB Corte bat Antibes : 34-27 (mi-temps : 19-11).

Arbitres : MM. El Madhoun et Lahed.

HB Corte : Ribeiro (17 arrêts), Rodier (2 arrêts), Coggia, Arnaud Galibert (5), Florian Galibert, Gimenez (5), Niang (9), Mebarekh (3), Morato (2), Rossi (1), Legrand (1), Chamekh (5), Pannequin-Poggioli (2), Lanery (1).

Antibes : Gil (8 arêts), Saaidi (2 arrêts et un but), Denat (4), Tribillon (2), Sidibe (4), Blanc (3), Lamy (1), Ghibando, Lefter, Bossenauer (3), Abidi, Sergent (5), Boullard (2), Daragon (2).





Avant de laisser les arbitres donner le coup d’envoi de cette partie, le président, Joseph Orsatelli, demandait aux joueurs et au public de respecter une minute de silence en mémoire de Chloé. Une minute ponctuée également par des applaudissements nourris…

Et ce sont les Cortenais qui lançaient la partie par Lanery, suppléé par Niang et Arnaud Galibert permettant au HBC de mener de deux points après 7 minutes de jeu (5-3). Mais les Antibois ne décrochaient pas et revenaient à 5 partout à la 9e minute. Deux arrêts de Ribeiro et des buts de Niang et Galibert mettaient Corte sur orbite au quart d’heure de jeu (9-6). Un HBC qui dominait et qui portait même son avance à 7 points à la 20e minute : 14-7. Et Ribeiro, auteur de 17 arrêts, restait infranchissable permettant à ses couleurs de prendre un peu plus d’avance, plaçant ainsi Antibes à 9 points à la 22e minute de jeu : 16-7 ! Les Antibois tentaient de revenir dans le match mais se heurtaient également à une solide défense et la pause était sifflé sur ce score sans appel pour les Cortenais : 19-11.