Handball N2 - Corte – Ile-Rousse à l’épreuve du leader marseillais

La trêve a été longue, très longue pour Corte – Ile-Rousse qui restait sur une bonne dynamique et une victoire face à Agde acquise avec la manière. Les hommes d’Adrien Magne seront-t-ils en mesure de retrouver leur allant de la fin du cycle aller pour ce premier match retour en accueillant le leader marseillais ?

« Nous sommes prêts », a glissé le coach cortenais, « même si les sept semaines de trêve ont été longues ». Les Cortenais se sont accordés quinze jours de repos durant les fêtes de fin d’année et ont repris le chemin de l’entraînement le 5 janvier dernier avec trois, voire quatre séances par semaine, avec bien sûr la coupe de France au milieu. «Nous avons fait beaucoup de préparation physique poussée et du jeu sur les deux dernières semaines pour bien préparer le cycle retour », ainsi qu'un match de coupe face au GFCA au cours duquel les Cortenais ont fait une bonne prestation malgré une défaite de 5 buts, « nous avons joué avec nos armes et ce fut une très bonne séance d’entraînement pour nous. Il y a eu de très belles choses. Face à Marseille nous sommes confiants. Nous recevons le leader avec ambition, avec conviction d’autant que nous avons fait un bon match de coupe le 18 janvier dernier à Porto-Vecchio. Les garçons ont été sérieux et au vu de notre prestation, je pense que nous sommes en mesure de faire tomber le leader chez nous ».

Et une victoire n’est pas à exclure d’autant que les Cortenais avaient réalisé une très belle entame de saison à Marseille lors du premier match de la poule. Ils avaient même mené de deux buts à la pause avant de tomber sur la fin avec, on peut le dire, un sacré coup de pouce des arbitres… Marseille est donc prévenu, le HB Corte – Ile-Rousse a les moyens de prendre sa revanche et de prendre les trois points de la victoire. « C’est vrai que notre jeu a surpris les Marseillais en début de saison. Cette équipe s’est perfectionnée au fil des matchs en imposant le même régime tout au long de la partie. Une équipe qui a très peu de temps faibles et qui a les capacités à accélérer en deuxième période pour faire mal à ses adversaires. Nous le savons et nous sommes prêts à relever le défi physique. Ils ont d’anciens joueurs de de D1, de D2 et de N1 et ils sont très durs à manœuvrer. Mais ils savent aussi que face à nous, s’ils se loupent, ils partiront de Corte avec une défaite, c’est certain », affirme Adrien Magne.

Il faudra donc que Corte – Ile-Rousse garde de l’énergie sous les talons et ne pas surjouer en première période pour surprendre des Marseillais qui jouent l’accession !

Pour cette rencontre importante, le HB Corte – Ile-Rousse aura besoin du soutien de tout son public malgré l’horaire inhabituelle qui a été fixée à 13 h 30 !

Le groupe sera composé de : Ribeiro, Sroka, Saura, Alfieri, Pages, Mebarek, Pannequin-Poggioli, Gimenez, Aillaud, Chamekh, Galibert, Niang, Coggia, Troussel et Rafini.

