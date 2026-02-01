Au collège Pascal-Paoli de L’Île-Rousse, un forum pour ouvrir les horizons des élèves vers les métiers de la santé

À l’initiative de cette rencontre, Florence Bruna explique avoir voulu mettre en lumière un secteur à la fois dynamique et en tension. « Aujourd’hui, le CDI reçoit des professionnels de la santé. L’an dernier, à la même période, nous avions accueilli des agriculteurs. Cette année, j’ai choisi les métiers de la santé parce que c’est un secteur qui recrute : il y a beaucoup de départs à la retraite et une population corse qui vieillit».

Dix intervenants étaient présents pour témoigner de leur parcours et décrire concrètement leur quotidien. Auxiliaire de puériculture, diététicienne, sage-femme, kinésithérapeute, mais aussi une art-thérapeute, illustrant la diversité des carrières possibles dans ce domaine. « Ils vont présenter leur parcours, leur formation et une journée type dans leur métier. Ensuite, un temps d’échange est prévu avec les élèves », précise la documentaliste. Au-delà de l’événement ponctuel, Florence Bruna revendique un rôle clé dans l’accompagnement à l’orientation. « Le documentaliste est un relais vers les ressources du CIO. J’ai des supports papier, des ressources en ligne, et depuis trois ans j’organise ces petits forums pour aider les élèves à mieux se projeter». Elle souligne également l’intérêt d’avoir convié des professionnels aux profils variés, y compris sans baccalauréat. « Certains intervenants n’ont pas le bac, ce qui montre aux élèves qu’il existe plusieurs chemins possibles».



Une orientation qui commence plus tôt

Le principal du collège, Jean-Jacques Heduy, insiste sur l’importance d’ouvrir les horizons dès la 4e, voire la 5e. « C’est la troisième édition de ces forums thématiques. Nous avons commencé par l’agriculture, puis la santé. Aujourd’hui, nous accueillons des élèves de 3e mais aussi de 4e, car attendre la 3e est souvent trop tard, beaucoup d’élèves ne savent toujours pas quoi faire et se dirigent par défaut vers la seconde générale». Il rappelle que l’établissement est actuellement en pleine phase d’orientation . Intentions de vœux, conseils de classe, puis décisions au troisième trimestre, avec parfois des commissions d’appel en cas de désaccord entre familles et équipe pédagogique.

Pour le chef d’établissement, ces forums jouent déjà leur rôle. « Même à 55 ans, je découvre encore des métiers. Alors pour des adolescents, ces rencontres sont précieuses. Elles permettent de susciter des vocations auxquelles ils n’auraient pas pensé».

Un nouveau forum pluridisciplinaire, ouvert aux 5e et 4e, est d’ores et déjà en préparation.





Un rendez-vous utile et apprécié

Tous les intervenants ont répondu favorablement à l’invitation, offrant bénévolement de leur temps aux élèves. L’initiative a d’ores et déjà suscité de l’intérêt. Un élève de 5e a même demandé à participer après avoir exprimé son envie de devenir auxiliaire de puériculture.

Pour Louis Richiardone, ce Forum lui a fait découvrir de nombreux métiers encore inconnus pour lui.

« J’ai découvert plusieurs métiers que je ne connaissais pas encore, naturopathe ou encore art-thérapeute, des métiers qui consistent à soigner autrement, par les plantes ou le dessin. Alors même si je ne pense pas me diriger vers le médical, j’ai trouvé ce forum virement très intéressant, pour nous aider à nous projeter dans notre avenir ».



Au-delà de la simple information, ce forum apparaît comme un véritable outil de construction de projet pour les jeunes du territoire — une démarche qui devrait se pérenniser au collège Pascal-Paoli.