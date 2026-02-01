CorseNetInfos
Philippe Jammes le Vendredi 6 Février 2026 à 15:59

Ce week-end des 7 et 8 février, le Roller Derby Club Bastiacciu organise son traditionnel « Beacheremu » au cosec de l’Arinella… Spectacle assuré !




Bastia : Des rolleuses en version plage...
Cette 3e édition de « Beacheremu », tournoi culte du club, les rolleuses bastiaises l’ont placée entre la Chandeleur (pour éliminer les crêpes ?) et la Saint Valentin (pour être au top) et à quelques tours de roues de la plage de l’Arinella, désertant le Cosec du Fango pour celui rénové de La Rinella.
Au programme, étoffé, pas moins de 6 matchs opposant les deux équipes bastiaises,  The Rolling Castagne et Castagn'in Zerga, à des formations du continent venues d’Aix-en-Provence, Toulouse et Marseille et d’Ajaccio. Une belle mise en bouche pour les Bastiaises avant la reprise de leur championnat de France de Nationale 3 en mars.


Le programme
Cosec de l’Arinella
Samedi 7 février
10 heures : Ouverture des portes
11 heures : Rainbow Furies (Toulouse) VS Les Pires Raton-es (Marseille)
13h30 : Rainbow Furies (Toulouse) VS Castagn'in Zerga (Bastia)
16 heures : Les Pires Raton-es (Marseille) VS Castagn'in Zerga (Bastia)


Dimanche 8 février
8h30 : Ouverture des portes
9 heures : Les Pires Rat-es (Marseille) VS Les Valkyries (Aix-en-Provence)
11 heures : Les Valkyries (Aix-en-Provence) VS The Rolling Castagne (Bastia)
13 heures : Les Pires Rat-es (Marseille) VS The Rolling Castagne (Bastia).
Sur place buvette et le Van Nina et Simon.e.s (Info-Ecoute-Conseil du C3S- Corsica)
Entrée prix libre
 




