Bastia : Des rolleuses en version plage...

Cette 3e édition de « Beacheremu », tournoi culte du club, les rolleuses bastiaises l’ont placée entre la Chandeleur (pour éliminer les crêpes ?) et la Saint Valentin (pour être au top) et à quelques tours de roues de la plage de l’Arinella, désertant le Cosec du Fango pour celui rénové de La Rinella.

Au programme, étoffé, pas moins de 6 matchs opposant les deux équipes bastiaises, The Rolling Castagne et Castagn'in Zerga, à des formations du continent venues d’Aix-en-Provence, Toulouse et Marseille et d’Ajaccio. Une belle mise en bouche pour les Bastiaises avant la reprise de leur championnat de France de Nationale 3 en mars.





Le programme

Cosec de l’Arinella

Samedi 7 février

10 heures : Ouverture des portes

11 heures : Rainbow Furies (Toulouse) VS Les Pires Raton-es (Marseille)

13h30 : Rainbow Furies (Toulouse) VS Castagn'in Zerga (Bastia)

16 heures : Les Pires Raton-es (Marseille) VS Castagn'in Zerga (Bastia)





Dimanche 8 février

8h30 : Ouverture des portes

9 heures : Les Pires Rat-es (Marseille) VS Les Valkyries (Aix-en-Provence)

11 heures : Les Valkyries (Aix-en-Provence) VS The Rolling Castagne (Bastia)

13 heures : Les Pires Rat-es (Marseille) VS The Rolling Castagne (Bastia).

Sur place buvette et le Van Nina et Simon.e.s (Info-Ecoute-Conseil du C3S- Corsica)

Entrée prix libre

