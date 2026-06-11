Handball N2 : Bilan de saison mitigé pour Corte – Ile-Rousse

Adrien Magne, le coach cortenais, a tiré le bilan de la saison écoulée en Nationale 2 pour Corse Net Infos.



- Malgré une très bonne préparation, le club a connu les pires difficultés en début de championnat. Comment l’expliquez-vous ?

- Effectivement, nous avons pourtant fait une très bonne préparation en Sardaigne avec de l’intensité. C’est, je pense, la meilleure prépa que nous ayons faite avec Corte, mais nous avons entamé la saison avec les blessures de Saura et Berenyi, qui ont cependant terminé parmi les meilleurs buteurs, ce qui nous a fortement pénalisés. Du coup nous avons eu des difficultés lors de notre premier match à Marseille avec nos deux ailiers en moins. Malgré tout, nous menions à la pause avant de nous effondrer en deuxième période pour perdre de trois buts. En gagnant à Marseille, chez l’un des favoris, la saison aurait été toute autre. Ensuite, notre calendrier n’était pas favorable et de surcroit des matchs que nous aurions dû gagner en début de saison nous les avons perdus notamment à Antibes, où nous obtenons le nul. Le déclic fut notre victoire à Frontignan lors de la 6e journée où nous perdons de 8 buts à la pause et nous avons été largement meilleurs en deuxième période. C’est un bilan malgré tout mitigé car je pense que nous aurions pu finir la saison avec 11 victoires puisque nous avons trop gâché à la maison. Nous faisons à peine 50% à domicile en ne gagnant que 6 matchs sur 11. C’est trop peu.





- Malgré tout Corte – Ile-Rousse termine 9e avec 41 points et 700 buts marqués, mais aussi de belles satisfactions avec Niang (141 buts), Saura (140 buts), Berenyi (76 buts) et Gimenez (75 buts) qui terminent parmi les meilleurs buteurs, sans oublier Ribeiro (160 arrêts) qui est dans le top 10 des meilleurs gardiens. C’est ce qu’il faut retenir aussi ?

- Effectivement, ce sont de belles satisfactions individuelles. Les joueurs de la base avant sont les trois meilleurs buteurs et cela veut dire que le ballon a bien circulé et que nous sommes parvenus à trouver des solutions, que nous avons été performants. Mais après, il nous a manqué aussi un gros palier défensif à passer. Et si nous voulons réussir à intégrer la première partie de tableau la saison prochaine, il faudra que nous soyons largement meilleurs défensivement puisque nous avons encaisser 749 buts ! Tous les joueurs doivent s’investir beaucoup plus.





- Aujourd’hui le groupe est en vacances. Vous comptez reprendre le chemin de l’entraînement à quelle date et de quelle manière ?

- La reprise est fixée au 27 juillet, mais chaque joueur a un programme physique à respecter tout le mois de juillet, sinon ce sera trop long à remettre la machine en route et il y a des joueurs qui ont besoin d’être déjà affûtés avant la reprise de l’entraînement. Nous avons également péché à ce niveau en début de saison dernière car trop de joueurs n’étaient pas prêts physiquement. Le groupe ne sera au complet que lors de la première semaine d’août. Au programme nous aurons d’abord beaucoup de physique durant une bonne dizaine de jours avant de toucher le ballon. Je dois préciser que nous montons en puissance cette année au niveau des entraînements puisque nous aurons des séances du lundi au jeudi. Il est vrai que nous poussons le curseur un peu plus haut, proche de la N1, car nous voulons jouer dans la première partie de tableau, et pourquoi pas jouer les trouble-fêtes. Ensuite, du 20 au 25 août, nous partirons faire un grand tournoi sur le Continent, en altitude, mais je réserve la surprise aux joueurs. Si l’an passé nous avons participé à un tournoi en Sardaigne, nous avons été frustrés et avons été dans une dynamique négative car nous avons affronté des équipes qui évoluaient à un niveau supérieur. Pour ce tournoi que nous envisageons de faire, il y aura des formations de N2 et de N3. Cela nous changera et je pense que nous pourrons déjà entamer notre saison sur une dynamique positive, et c’est important. Ce tournoi sera un grand moment de cohésion puisque nous enregistrons les départs de Ribeiro, qui prend sa retraite, tout comme Rafini et Coggia. Berenyi également quitte le club. Du côté des arrivés, il faudra compter avec Lazslo Nagy, notre nouveau gardien, ainsi que Gex à ce poste également. Arrivent aussi un gaucher, Nicola, avec Chalme et Noe Pannemaccker, un ailier droit, Wassel Hnidi. Tandis que Paul-Marie Pannequin-Poggioli et Jean-Jo Pinelli quittent le Pôle Espoir pour signer chez nous.





- Vous dites vouloir jouer les trouble-fêtes. Vous envisagez de jouer pour le podium ?

- Si tout le monde se met au boulot, je pense réellement que nous aurons les moyens de jouer pour terminer dans les six premières places et pourquoi pas faire mieux. Cela ne dépendra que des joueurs et de leur capacité à s’entrainer quatre fois par semaine. Nous avons une réunion avec les dirigeants jeudi et nous rencontrons les joueurs jeudi soir pour leur parler de notre projet sportif. A nous de faire en sorte que tout se passe bien. Ce qui est certain c’est que handballistiquement nous aurons la meilleure équipe que n’ayons jamais eu à Corte. J’espère que nous serons prêts pour le début du championnat prévu lors de la première semaine de septembre.

