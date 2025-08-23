Handball N2 : Après le GFCA, Corte défie les Sardes à Nuoro

Le début a été laborieux et a manqué de précision puisque les Cortenais ont touché deux fois, les poteaux et ont tiré deux fois à côté en se retrouvant menés 4-0, « mais ils ont eu raison de tirer, c’était l’objectif et il faudra peaufiner les réglages. D’ailleurs, nous avons vite rééquilibrer la balance en faisant presque jeu égal durant cette première période ».

Le HB Corte - Ile-Rousse, puisqu’une convention a été passée entre les deux clubs au niveau des jeunes depuis quelques années, et aujourd’hui également au niveau des seniors, a intégré de nombreux jeunes cette saison. Tous formés dans les différents clubs insulaires et au Pôle Espoir. C’est une excellente chose, mais ils ne sont pas encore aguerris au haut niveau. « Effectivement, mais il faut accepter que les mecs de 18 ans puissent perdre des ballons. C’est le métier qui rentre et l’apprentissage est difficile à ce niveau. Il faut au contraire les encourager, les motiver, leur donner du temps de jeu et cela portera ses fruits en cours de saison. Nous les intégrons en défense, au poste de demi-centre, etc., et à terme, ils feront de moins en moins de fautes. C’est l’objectif du club : constituer une équipe solide pour l’avenir et donc l’intégration des jeunes est l’un des objectifs du club. Un club qui compte 10 Corses et 4 joueurs extérieurs sur le groupe titulaire. C’est très bien et c’est une immense satisfaction ».

Le club a péché sur les ailes l’an passé et le jeune Saura montre le bout de son nez sur le côté gauche. Il a eu la chance d’avoir un peu plus de ballons vendredi soir, « et il va falloir travailler pour écarter davantage notre jeu d’autant que nous avions des ailiers finisseurs cette saison, nous devons en profiter et nous ne le faisons pas assez à mon goût mais c’est normal, il faut prendre le temps de travailler et petit à petit, cela va se débrider. C’est une évidence ».