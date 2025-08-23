Handball N2 : Après le GFCA, Corte défie les Sardes à Nuoro

Les handballeurs cortenais ont eu une préparation physique individuelle en juillet avant une reprise collective le 31 juillet et un premier match amical la semaine passée au Gazelec d’Ajaccio. A court physiquement, les hommes d’Adrien Magne ont tenu la première période avant de s’effondrer littéralement en deuxième avec, à la clé, une cinglante défaite. Mais après quinze séances d’entrainement, ils étaient mieux vendredi soir en accueillant, cette fois, le Gaz.
« Pour ceux qui ont suivi toute la préparation, il est vrai que physiquement c’est dur, mais nous commençons à récolter les fruits de notre travail et cette seconde rencontre amicale a été mieux vécue par le groupe. Comme la semaine dernière, nous faisons une bonne première mi-temps. En revanche, sur cette rencontre, j’ai envie de dire que nous les avons embêtés. Nous ne nous sommes pas laissés écraser en deuxième période, bien au contraire. Nous avons réussi à jouer notre jeu. Nous avions dit de jouer rapide et de profiter de chaque ballon récupérer en essayant de le monter devant le but en concluant par un tir. Nous avons commencé seulement mercredi à travailler cela et ce fut un gros point positif pour nous lors de cette partie. Nous ne le faisions pas l’an passé, sinon aléatoirement », a soutenu Adrien Magne, le coach cortenais satisfait de son groupe où « tout le monde a été impliqué. Il n’y a pas un seul jouer qui a fait un gros match, mais 7 ou 8 sur les 22 du groupe. Et finalement, nous ne perdons que de 6 buts face à une Nationale 1 qui bénéficie de surcroît d’un temps d’entraînement plus important que le nôtre ».
Le début a été laborieux et a manqué de précision puisque les Cortenais ont touché deux fois, les poteaux et ont tiré deux fois à côté en se retrouvant menés 4-0, « mais ils ont eu raison de tirer, c’était l’objectif et il faudra peaufiner les réglages. D’ailleurs, nous avons vite rééquilibrer la balance en faisant presque jeu égal durant cette première période ».
Le HB Corte - Ile-Rousse, puisqu’une convention a été passée entre les deux clubs au niveau des jeunes depuis quelques années, et aujourd’hui également au niveau des seniors, a intégré de nombreux jeunes cette saison. Tous formés dans les différents clubs insulaires et au Pôle Espoir. C’est une excellente chose, mais ils ne sont pas encore aguerris au haut niveau. « Effectivement, mais il faut accepter que les mecs de 18 ans puissent perdre des ballons. C’est le métier qui rentre et l’apprentissage est difficile à ce niveau. Il faut au contraire les encourager, les motiver, leur donner du temps de jeu et cela portera ses fruits en cours de saison. Nous les intégrons en défense, au poste de demi-centre, etc., et à terme, ils feront de moins en moins de fautes. C’est l’objectif du club : constituer une équipe solide pour l’avenir et donc l’intégration des jeunes est l’un des objectifs du club. Un club qui compte 10 Corses et 4 joueurs extérieurs sur le groupe titulaire. C’est très bien et c’est une immense satisfaction ».
Le club a péché sur les ailes l’an passé et le jeune Saura montre le bout de son nez sur le côté gauche. Il a eu la chance d’avoir un peu plus de ballons vendredi soir, « et il va falloir travailler pour écarter davantage notre jeu d’autant que nous avions des ailiers finisseurs cette saison, nous devons en profiter et nous ne le faisons pas assez à mon goût mais c’est normal, il faut prendre le temps de travailler et petit à petit, cela va se débrider. C’est une évidence ».
Le club se rend donc en Sardaigne cette semaine vient de boucler des entraînements mardi, jeudi, vendredi et samedi, et des matchs vendredi soir et samedi soir. Une semaine très chargée pour entrer dans le vif du sujet dès le 6 septembre à Marseille, l’un des favoris du championnat. « Nous allons affronter la plus grosse équipe de ce championnat avant d’enchaîner à la maison face à Istres. Mais le début de saison est compliqué pur Corte - Ile-Rousse avec au programme trois déplacements en 4 matchs ! Il faudra assurer à la maison et tenter un résultat à l’extérieur pur ne pas tomber dans une mauvaise spirale », prévient Adrien Magne.