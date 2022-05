Handball : Les U15 de Lisula champions de Corse

Après un match amical face à Calvi, l'équipe des U15 du club Hand Jeunesse Île Rousse, sacrée championne de Corse, a été récompensée, comme il convient, ce samedi 28 mai au COSEC de la ville, par Angèle Bastiani, maire de la ville et les adjointes Alexandra Escobar-Santini et Annick Pozzo Di Borgo.

" Cette équipe est constituée de jeunes nés en 2007 et 2008, ainsi que les meilleurs joueurs de 2009 et qui s'entraînent ensemble depuis qu'ils ont 9 ans" explique leur coach, Adrien Magne. Déjà deux fois championne en catégorie U11 et vainqueur de la coupe de Corse, c'est une équipe qui ne lâche rien. " Pour une petite structure et une petite ville, nous arrivons à concurrencer des villes comme Aiacciu, Bastia ou Purtivechju, c'est juste magnifique. Tout au long de l'année, nos jeunes suivent un entraînement le mardi et le jeudi, avec des matchs le samedi ou le dimanche. Ils participent également à des stages de Ligue de Hand " continue l'entraîneur.

Du côté de l'équipe, la fierté est à son comble. " On a fait un très beau championnat, avec de très belles équipes, dont le GFCA. Nous sommes vraiment très contents de nous, de notre parcours" ajoute Tristan Mebarek, capitaine de l'équipe.

Une équipe qui sera reçue sous peu par la municipalité de Lisula. " Je les félicite, ils mettent à l'honneur la ville de Lisula. Nous apporterons tout notre soutien et nous les accompagnerons en développant notre politique sportive au sein de la commune. Nous sommes très fiers de ce club qui existe depuis plusieurs années aujourd'hui, avec son manager Adrien Magne. On sait également que dans les clubs de petites villes, les parents s'investissent beaucoup, ce qui nous aide à mener à bien notre politique sportive" continue Angéle Bastiani, maire de la ville.



La valeur du jeune effectif :balanin a, par ailleurs, été reconnu au plan régional puisque pas moins de 4 de ses joueurs ont été sélectionnées pour intégrer le Pôle Espoir de Handball d'aiacaciu, au Centre olympique et sportif de Corse. Un honneur pour le club et pour la ville de Lisula. " 4 joueurs du Hand Jeunesse Île Rousse, Tristan Mebarek, Matteo Félix, Enzo Vasapolli et Jean Christophe de Marco ont été sélectionnés pour le Pôle Espoir. Sur toute la Corse, ils sont 8", précise Adrien Magne.



Le club n'a pas manqué de remercier Angèle Bastiani, le maire, Alexandra Escobar-Santini et Annick Pozzo Di Borgo pour avoir partagé ce bel instant avec l'équipe et de l'avoir récompensée de la sorte. .