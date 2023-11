Hand'Emu, une première marche inclusive entre Bastia et Furiani le 3 décembre

La volonté d'une communauté plus inclusive se concrétise au sein de la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) qui, lors du Conseil communautaire du 30 janvier 2023, a pris des mesures significatives en faveur de l'accessibilité. Une refonte de la Commission Intercommunale d’Accessibilité a été décidée, favorisant la concertation entre représentants institutionnels et associatifs pour répondre aux obligations légales en termes d'accessibilité, que ce soit dans les transports, les établissements publics ou les plages communautaires.



Après des échanges fructueux avec les acteurs compétents, la CAB a identifié des axes prioritaires, notamment la mobilité et la pratique sportive. Dans ce cadre, elle a investi plus de 350 000 euros dans des travaux visant à rendre ses infrastructures sportives, tant "nautiques" que "terrestres", accessibles à tous, conformément à l'agenda d’Accessibilité programmé ERP. Ces améliorations concernent notamment les bases nautiques, les complexes sportifs, les stades, les piscines et les locaux administratifs.



Une première marche inclusive

La CAB ne se limite pas aux actions matérielles, mais s'engage également dans la sensibilisation de la population. Des actions sont menées auprès des écoles scolaires du territoire, telles que des séances de sensibilisation à la pratique handisport en collaboration avec l'USEP et des exhibitions de cécifoot, un sport collectif pour déficients visuels. En continuité avec ces initiatives et dans le cadre de la Journée Internationale du Handicap du 3 décembre, la CAB organise pour la première fois une marche inclusive entre Bastia et Furiani sur son territoire. Le projet, baptisé "Hand'Emu", est le fruit d'une collaboration avec l'ensemble des acteurs locaux, et la logistique de l'événement a été confiée à l'association Team Bastia Natation.