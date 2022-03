Haie d’honneur à Ajaccio pour la dépouille d’Yvan Colonna

Triste retour d’un homme sur sa terre. La dépouille d’Yvan Colonna, décédé lundi soir suite à son agression à la prison d’Arles, est arrivée à Ajaccio ce mercredi 23 mars, par l’avion de 22 heures en provenance de Marseille.



Dès l’annonce du rapatriement de son corps, quelques heures plus tôt, des appels à former une haie d’honneur, avec bougies et drapeaux, ont circulé sur l’île. Il n’est pas encore 20 heures 30 que déjà les voitures commencent à affluer vers l’aéroport d’Ajaccio. Emmitouflées dans les manteaux, les silhouettes sombres s’affairent, déposant bougies et drapeaux. Comme Josiane, venue « entre amis et en famille ». Elle a participé à tous les rassemblements, ainsi qu’à la messe de la veille, à Ajaccio. Plusieurs bandere ornent sa voiture. « Nous sommes en deuil et nous sommes venus ici pour rendre un dernier hommage à Yvan Colonna », explique t-elle.