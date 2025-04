Habemus papam : C’est le cardinal Mamberti qui donnera le nom du prochain Pape

Le regard du monde catholique se tournera bientôt vers Rome. Après les funérailles du pape François, prévues samedi prochain, s'ouvrira le conclave chargé d'élire son successeur. Et c’est au cardinal Dominique Mamberti, natif de Vico, qu’il reviendra l’honneur d’annoncer l’élection du nouveau souverain pontife depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre.



Enfant de la Corse, Dominique Mamberti est devenu cardinal protodiacre lors du consistoire du 1er juillet 2024. Ce rôle prestigieux revient au plus ancien cardinal électeur de l’ordre des diacres. Il a succédé ainsi au cardinal Renato Raffaele Martino, qui en raison de son âge a renoncé à cette charge. À 73 ans, Mamberti devient le second Français, après Jean-Louis Tauran en 2013, à avoir l’honneur de prononcer le célèbre Habemus Papam. Ancien nonce apostolique et actuel préfet du Tribunal suprême de la Signature apostolique, Dominique Mamberti est reconnu pour sa stature diplomatique et son expérience de la Curie. Premier Corse à entrer en conclave comme cardinal électeur, il portera symboliquement les espoirs insulaires. S’il n’est pas cité parmi les favoris, sa stature respectée dans l’Église laisse planer une discrète possibilité de voir, peut-être, un Corse accéder au trône de Saint-Pierre



Le processus du conclave

À la suite des neuf jours de deuil et de prières - les Novemdiales -, les cardinaux électeurs se réuniront dans la chapelle Sixtine. Isolés du monde extérieur, ils voteront à bulletin secret jusqu’à ce qu’un candidat atteigne les deux tiers des suffrages. Après chaque scrutin infructueux, les bulletins sont brûlés dans un poêle, provoquant une fumée noire visible depuis la place Saint-Pierre. En cas d’élection, des produits chimiques colorent la fumée en blanc pour annoncer la nouvelle aux fidèles rassemblés.



Si aucune majorité n’est obtenue après trois jours, une journée de prières est observée avant de reprendre les votes. Ce rythme continue jusqu'à l'élection définitive du nouveau pape.



Lorsque le consensus sera trouvé, Dominique Mamberti s'avancera sur le balcon central de la basilique vaticane. C'est lui qui proclamera les mots attendus par des millions de catholiques : "Nuntio vobis gaudium magnum: habemus papam, eminentissimum et reverendissimum dominum (suivi du nom du cardinal élu ndr) qui sibi imposuit nomen (le nom choisi par le Pape ndr)."