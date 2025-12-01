CorseNetInfos
Gymnastique : première participation historique de la Corse à la Revue d’Effectif Régionale des Jeunes


La rédaction le Mercredi 3 Décembre 2025 à 18:18

Pour la première fois de son histoire, la gymnastique corse était représentée à la Revue d’Effectif Régionale des Jeunes (RERJ). Organisée par la Fédération Française de Gymnastique à Jassans-Riottier, cette compétition nationale réunit les meilleures équipes régionales de la catégorie, composées de gymnastes nées en 2015, 2016 et 2017.



Le Comité Régional Corse avait engagé une équipe féminine qui a enchaîné, vendredi, les tests physiques (force, souplesse, explosivité), avant de se produire samedi sur les quatre agrès de la gymnastique artistique féminine : saut, barres asymétriques, poutre et sol.

La sélection, baptisée Squadra Corsa, était composée d’Emilia Giraschi (AS Porto-Vecchio), Lisa Astolfi (AG Balagne), Luna’Alma Honceru (AS Porto-Vecchio), Enola Faidit (GC Valinco) et Ida’Lia Beziers-La-Fosse (GC Lucciana). À l’issue d’une compétition sérieuse et appliquée, l’équipe termine à la 14e place du classement général.


Un résultat qui n’entamait en rien la satisfaction du Comité Régional. « Le résultat sportif n’était clairement pas la priorité de ce déplacement », a rappelé le président Mathieu Nivon. « Nous retenons surtout cette première participation historique, qui montre que le travail mené avec notre dispositif régional d’accession au haut niveau commence à porter ses fruits. Nos gymnastes ont fait preuve d’un comportement exemplaire, elles ont beaucoup travaillé malgré le stress et la pression. Se confronter aux meilleures jeunes au niveau national est une expérience essentielle. Elle nous permet surtout de mesurer le chemin qu’il reste à parcourir. Nous rentrons avec de la fierté, de l’ambition et une motivation intacte pour la suite. »





