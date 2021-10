Gymcorsu : l'université de Corse innove pour faciliter l'apprentissage de la langue corse

Dès la rentrée de la Toussaint, les étudiants de l’université de Corse disposeront d’un nouvel outil pour apprendre la langue corse. Gymcorsu est une toute nouvelle plateforme web et mobile développée par l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ) de Corse, la Faculté de Lettres et le laboratoire LISA en partenariat avec la plateforme Gymglish.



Elle permet de proposer aux étudiants un parcours d’apprentissage concis et personnalisé via un contenu numérique. De quoi donner un coup de pouce non négligeable aux 2000 étudiants candidats à la certification en langue corse, en supplément des cours traditionnels dispensés dans les salles de l’université.