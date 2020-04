Guides diplômés de Corse : la profession frappée de plein fouet par la crise sanitaire

Active depuis 22 ans sur le territoire insulaire auprès d’une clientèle locale, nationale et internationale, qu’elle soit publique, institutionnelle ou privée, la Fédération des Guides Diplômés de Corse, forte de plus de 80 guides tous diplômés et détenteurs de la carte professionnelle, œuvre non seulement à promouvoir et valoriser l’histoire et les patrimoines exceptionnels de cette île phare de la Méditerranée, mais aussi à placer les Corses, leurs savoirs et leurs traditions au cœur de nos discours.

"Notre métier de guide est exigeant pour qu’il soit de qualité et loin du « folklore ». Nous sommes des passionnés et aujourd’hui, comme l’ensemble des acteurs du tourisme insulaire, nous nous retrouvons dans une situation alarmante, subissant de plein fouet les conséquences de l’épidémie de Covid-19" expliquent Concetta Moscato Laguardia, présidente et Virginie Ferrand-Sereni, vice-présidente de la fédération.

"Majoritairement sous statut micro-entrepreneur, et malgré les aides mises en place par le gouvernement (report des cotisations URSSAF, fonds de solidarité et, dans de rares cas, indemnités journalières), nous enregistrons un coût d’arrêt sans précédent de notre activité. Ces mesures s’avèrent bien insuffisantes face à une baisse de 100% de nos revenus, sans espoir d’un retour à la normale avant le mois d’octobre."





La Fédération des Guides Diplômés de Corse participe activement aux cellules de crise et réunions mises en place par la Préfecture avec les présidents de l’Exécutif et de l’ATC et les représentants des acteurs touristiques. "Nous participons également aux réunions organisées par la Fédération Nationale des Guides Interprètes et Conférenciers (FNGIC) et discutons avec les autres associations de guides?"





Mais ce n'est pas tout.

"Nous multiplions les échanges afin d’imaginer le tourisme de demain et repenser notre métier, notre profession. Plusieurs projets sont à l’étude afin de pouvoir répondre présents le moment venu et être force de propositions auprès de nos interlocuteurs : établissements scolaires, musées, offices du tourisme, réceptifs, agences..." poursuivent les deux responsables de la fédération.

Nous travaillons, nous réfléchissons, nous échangeons et pour l’heure, nous avons besoin du soutien moral, logistique et surtout financier de nos institutions régionales. Un quart de nos membres n’imagine pas continuer à exercer le métier la crise passée, et la proportion pourrait rapidement devenir plus grande dans les semaines à venir faute de solutions financières de survie. La situation est exceptionnelle, inédite et cette crise ne fait qu’aggraver la précarité de notre métier que nous exerçons pourtant avec cœur tant nous sommes attachés à notre île, notre peuple et tous nos patrimoines."



Et puis parce qu'elles ne veulent pas croire que qu'il n'y aura pas de lendemain pour la profession elles lancent un appel à tous ceux qui veulent mieux connaitre la Corse.

"Et si cette année vous décidiez de découvrir votre territoire sous un autre regard ? Notre terre est riche de culture, de patrimoines, de traditions ; son histoire croise et entrecroise la Grande Histoire et celles des civilisations de la Méditerranée, nos sites sont enchanteurs, nos musées sont passionnants, nos sentiers et nos villages ont chacun leurs mystères."