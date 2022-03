Guerre en Ukraine : à Marseille, Corsica Linea accueillera 1600 réfugiés à bord d'un ferry

Grâce à l’Etat et la compagnie @CorsicaLinea, le navire #Mediterranee va devenir le 1er centre d’accueil des réfugiés ukrainiens en #France !



La #RegionSud fidèle à sa tradition d’hospitalité, soutient depuis le 1er jour cette initiative et sera au rendez-vous de la solidarité. pic.twitter.com/w9mWwGtNTx

— Renaud Muselier (@RenaudMuselier) March 23, 2022



C'est le plus grand navire de sa flotte, qui dessert normalement Alger, que la compagnie maritime corse mettra à disposition pour accueillir les réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre. Avec ses 486 cabines avec coin toilettes et douche le ferry, amarré à quai dans le port de Marseille,pourra loger 1600 personnes dès le 29 mars prochain. Des aménagements seront faits à bord du ferry pour accueillir les réfugiés "dans les meilleures conditions", précise un communiqué.Les collectivités locales et les entreprises s'associeront à ce projet pour trouver des solutions de scolarisation, de formation et d'emploi aux réfugiés, l'opération étant financée par le ministère français de l'Intérieur.Plus de 3,6 millions de personnes ont fui l'Ukraine et les combats déclenchés par l'invasion de l'armée russe le 24 février, selon le décompte de l'ONU publié mercredi.La Pologne est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés: plus de deux millions de personnes fuyant le conflit en Ukraine sont entrées dans ce pays, selon le décompte du Haut Commissariat aux réfugiés (HCR).La Pologne, l'Autriche, Chypre, la République tchèque et l'Estonie sont les pays de l'Union européenne confrontés "aux plus gros défis" concernant l'accueil des réfugiés à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, a indiqué mercredi la Commission européenne.