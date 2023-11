Gros succès pour le « Mondial de la belote » de Borgo

Le "Mondial de la Belote" à Borgo a réussi son entrée dans le monde des tournois de cartes, attirant 55 équipes de joueurs venus de tous les coins de la Corse. Un franc succès selon le président Bernard Santini qui souligne non seulement la participation massive mais aussi l'ambiance chaleureuse et détendue qui a régné tout au long de l'événement.

La victoire finale a été décrochée par la paire Adrien Manzu et Noel Bernardini de Figari, qui ont su faire face à la paire Polet - Albert. La remise des trophées a été marquée par la remise du challenge Dumè Malpelli à M. Benzoni, ponctuée par un discours commémoratif poignant qui a ému l'ensemble des participants.

Alors que l'association tourne déjà son regard vers la deuxième édition, elle ne compte pas s'arrêter là. Des animations variées sont prévues dans l'intervalle, avec une attention particulière accordée aux activités dédiées aux enfants. Une belle démonstration de l'engagement de Borgo à créer des événements festifs et inclusifs, renforçant ainsi les liens au sein de la communauté locale.