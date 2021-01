Grogne des pompiers de Bastia : les précisions du président du SIS 2B

Premier point évoqué la caserne du CS de Bastia.





La caserne va être rénovée

« La vétusté de la Caserne de Bastia est un constat connu et partagé, qui remonte à de très nombreuses années" explique le président du SIS de Haute-Corse. C’est pourquoi dès la nouvelle gouvernance installée, en mars 2018 le Conseil d’Administration du SIS2B a voté une contribution spécifique à hauteur d’1,2 M€ pour sa rénovation. Un groupe de travail regroupant responsables et représentants syndicaux a été spécifiquement constitué pour définir les contours de la dite rénovation. Face à la complexité du dossier et à l’ampleur des difficultés techniques rencontrées, le SIS2B a fait le choix de structurer l’action du Service en trois niveaux".



"L’investissement d’ores et déjà engagé sur la période 2018-2020 d’environ 500 000 € pour diverses rénovations dites d’urgence, telles que notamment la remise en conformité électrique, l’entretien général et d’équipement.

En 2019, le lancement d’une étude de faisabilité à laquelle les Syndicats ont été associés et dont les conclusions définitives ont été rendues en août 2020, lesquelles préconisent un schéma technique de rénovation du CSP de Bastia. Cette rénovation sera réalisée pour un montant global de 1M€ prochainement inscrit comme prévu au Budget 2021 permettant ainsi sa mise en œuvre.

Parallèlement compte tenu de l’infaisabilité technique et réglementaire (PPRI et PLU) d’une extension initialement envisagée sur le bâtiment existant, la présidence du SIS2B a décidé de rechercher un terrain permettant l’assise d’une nouvelle caserne avec toute la complexité opérationnelle liée à son positionnement. La caserne est donc loin d’être « à l’abandon » et les responsables syndicaux et personnels au sein du SIS2B sont parfaitement informés de l’état d’avancement et du phasage de ce dossier. Nous nous étonnons d’une polémique qui n’a pas lieu d’être" précise le président du SIS.





Guy Armanet insiste également sur le fait que "la caserne n’est pas en défaut de réponse opérationnelle !"

« En 2019, le SIS2B s’est engagé dans un Plan de recrutement ambitieux de 37 jeunes Sapeurs-Pompiers Professionnels lauréats du concours des Caporaux, pour renforcer les effectifs sur l’ensemble du territoire. A ce jour 20 caporaux ont d’ores et déjà été intégrés et les 17 restants devraient pouvoir rejoindre le SIS2 B de manière anticipée dès 2021. Au surplus, soulignons qu’il a été acté au dernier Conseil d’Administration que 6 d’entre eux seraient prioritairement affectés au CSP de Bastia couvrant ainsi les postes de caporaux effectivement vacants. Le CSP Bastia dispose de 21 agents (SP Professionnels + SP Volontaires) en garde tous les jours et ne souffre d’aucune dégradation du potentiel opérationnel journalier. Le service de secours à la population est donc couvert chaque jour grâce à la complémentarité SPP et SPV effective sur le CSP de Bastia. Ajoutons que concernant l’effectif Sapeur-Pompier Volontaire, celui-ci sera également renforcé cette année par 14 recrutements, dont 12 formés, issus de la filière des Jeunes Sapeurs-Pompiers."





Et pour Guy Armanet la caserne n’est pas davantage "déclassée !"

« Le SIS2B devant apporter des secours à l’ensemble de la population du département de manière équitable, il bénéficie d’un maillage territorial et d’une répartition des moyens et équipements sur l’ensemble du département. Aussi, le CSP Bastia est traité de la même manière que l’ensemble des autres Centres tout en tenant compte bien évidemment du fait qu’il défend une population de 70 000 habitants, et qu’il constitue le plus gros Centre du département.

Pour ce qui est de la formation dispensée par le SIS2B, l’établissement dispose d’un Groupement Formation qui a été entièrement redimensionné en 2020 et chaque agent dispose de la formation statutaire correspondant à son grade et son emploi. Aucun agent ne s’est vu refuser un avancement au motif d’un défaut de formation que le SIS n’aurait pas été en mesure d’organiser, et il n’y a pas de défaut d’engagement OPS en raison de compétences insuffisantes.

Rappelons aussi que le SIS2B a également fait le choix d’investir dans une Ecole Départementale implantée sur Corti, qui s’est traduit par l’acquisition des locaux abritant l’EDSP, d’un simulateur multirisques et de la construction d’un plateau technique qui recevra prochainement un « caisson feu » qui sera également mis en service courant 2021. Notre corps disposera alors de tous les outils nécessaires pour permettre de dispenser, en toute autonomie, une formation de qualité. La politique de formation est un axe prioritaire du SIS2B, tout comme la qualité de vie au travail et la sécurité des agents ».





En conclusion Guy Armanet ne manque pas de rappeler que « depuis la création de la Collectivité de Corse, le 1er janvier 2018, le SIS 2B a bénéficié d’un appui financier conséquent de son principal financeur, et s’est vu octroyer une augmentation de près de 4% chaque année depuis 2016 sur la dotation de fonctionnement et un effort significatif sur l’investissement (22,6 M€ en 2018, 27,3M€ en 2019 et 26 M€ en 2020).



Le président du SIS fait encore état de mesures fortes : un plan de recrutement ambitieux de 37 SPPNO sur les exercices 2018-2021

et depuis 2018, ce sont 18.350 M€ d’investissement dont 7 M€ d’achat de véhicules neufs (permettant notamment le renouvellement de la quasi-totalité du parc du CSP Bastia), 2 M€ d’Equipement de Protection Individuel et de matériels, 0,5 M€ investi pour la rénovation du CSP Bastia (+ 1M€ qui sera inscrit au Budget de 2021) et de 0,8 M€ pour la réhabilitation des Casernes d’Ile Rousse, Ghisoni et Ghisonaccia

Tout cela est allé de pair avec projets structurants tels sur les exercices 2021 et suivants des projets de rénovation ou construction des Centre de Secours de Bastia, La Porta, Galeria et la Pharmacie du SIS2B.

"Ces éléments objectifs démontrent que les griefs évoqués ne résistent pas à l’examen ».conclut Guy Armanet.