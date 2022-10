Grève du mardi 18 octobre : à quoi faut-il s'attendre en Corse ?

Difficile de prédire l'impact que le mouvement de grève prévue pour ce mardi 18 octobre aura en Corse mais de nombreux secteurs annoncent déjà des perturbations dans les crèches, les l’éducation, la santé, la fonction publique. Organisée à l'initiative de CGT, FO, Solidaires, la FSU cette journée de mobilisation interprofessionnelle a été voulue dans le prolongement des actions des salariés de l'industrie pétrolière, et en réaction à la décision du gouvernement de recourir à l'arme des réquisitions pour faciliter la distribution de carburant.

Autres motifs de mécontentement pour des millions de salariés: l'inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat, le durcissement à venir des règles d'indemnisation des chômeurs, la réforme des retraites attendue pour la fin de l'année.

Si la journée du 29 septembre avait vu environ un million de salariés cesser le travail, l'intersyndicale espère cette fois-ci "deux ou trois fois plus".



Et en Corse ?



Ce lundi, en fin de matinée, les organisations syndicales n'avaient pas encore de remontées concernant le nombre de grévistes déclaré.



Quoi qu'il en soit, plusieurs communes mis en place un service d'accueil pour accueillir les enfants des écoles où le taux d'enseignants mobilisés serait supérieur à 25 % . La mobilisation pourrait aussi toucher les lycées professionnels en réaction à un projet de réforme pour la rentrée 2023.





Deux rassemblements vont avoir lieu à l'appel de l'intersyndicale à 10 heures devant les préfectures de Bastia et Ajaccio.