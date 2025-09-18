CorseNetInfos
Grève du 18 septembre : Plusieurs lycées bloqués à Ajaccio


MP le Jeudi 18 Septembre 2025 à 10:20

À Ajaccio, des lycéens ont décidé de se joindre à la mobilisation des syndicats pour dénoncer la précarité étudiante et le manque d’avancées sur le processus d'autonomie. En parallèle, une partie des enseignants est également en grève ce jeudi dans les établissements insulaires.



(Photos : Paule Santoni)
« Innò à a precarità studientina ». Ce jeudi matin, les portes des lycées Laetitia et Fesch à Ajaccio sont restées fermées, bloqués par des containeurs poubelles installés par des lycéens, dans le cadre de la journée de mobilisation sociale nationale. 
 
« En tant que lycéens nous devions être là et se mobiliser car la précarité étudiante peut nous toucher d’ici peu de temps. Nous voyons que beaucoup d’étudiants sont obligés de sauter des repas fautes de moyens suffisants », expliquent de jeunes lycéens ajacciens en ajoutant : « Il y a aussi le problème du processus d’autonomie qui n’avance pas. Nous voulions aussi montrer notre mécontentement à ce sujet ». 
 
Afin d’exprimer ces revendications, des lycéens venus de plusieurs établissements ajacciens ont rejoint la manifestation des syndicats sur le cours Napoléon.
 
Par ailleurs, les enseignants sont aussi en grève ce jeudi. Selon les taux de grévistes recensés par le rectorat de l’Académie de Corse, 15,87% sont grévistes dans le 1er degré en Corse-du-Sud et 31,44% dans le 1erdegré en Haute-Corse. 





