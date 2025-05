Grève des taxis : à Bastia, le port partiellement bloqué ce lundi

Ce lundi 19 mai, les chauffeurs de taxi ont lancé un mouvement de grève à Bastia, provoquant d’importantes perturbations de la circulation. Répondant à un appel national, les professionnels se sont rassemblés dès 7h30 autour du port de commerce, bloquant partiellement l’accès au site. La mobilisation vise à dénoncer le nouveau modèle de tarification du transport sanitaire instauré par l’Assurance maladie. Désormais, les courses devraient être rémunérées selon un forfait de prise en charge fixé à 13 euros, auquel s’ajouteraient des majorations pour les trajets effectués dans les grandes agglomérations, ainsi qu’une tarification kilométrique définie par chaque département. Des conditions jugées “catastrophiques” par la profession. « On craint jusqu’à 40 % de perte de chiffre d’affaires, et la fermeture de beaucoup de jeunes taxis », alerte Paul, chauffeur de taxi à Bastia. Dans le même temps, des représentants de la Fédération nationale des taxis indépendants ont été reçus à la préfecture, en présence de la Caisse primaire d’Assurance maladie.



Plus d'infos à venir