Grève des sages-femmes à la clinique Maymard : mamans et nouveaux nés transférés à l'hôpital de Bastia

Dans le cadre du mouvement national de grève, les sages-femmes de la maternité Maymard ont fait connaître leur intention de suivre massivement le mouvement entre le vendredi 22 octobre 20h et le lundi 25 octobre 20h. Les deux maternités du territoire de la Haute Corse ont dû s’organiser de manière concertée pour assurer la continuité de la prise en charge des mamans et des bébés, ainsi que l’accueil en urgence des parturientes.

La coordination étroite entre le Centre hospitalier de Bastia et la clinique Maynard a permis le transfert des accouchées et des bébés nécessitant toujours des soins vers la maternité du centre hospitalier de Bastia.



L’ARS remercie l’ensemble des acteurs (clinique, hôpital, transporteur sanitaire) pour leur réactivité et leur capacité d’adaptation. Leur mobilisation permet de maintenir une prise en charge de qualité pour les futures mamans et d’éviter toute rupture de prise en charge des urgences.



"Une situation qui prive les futures et jeunes maman d’un choix essentiel"

Mais cette situation ne satisfait pas tour le monde à l'image de cette jeune maman qui a nous a fait part de son témoignage.



"J’ai accouché par césarienne Mardi 19 Octobre, nous avons fait le choix de la clinique Maymard pour une certaine tranquillité en cette période anxiogène…

Nous sommes actuellement à la Clinique Maymard qui va être fermée à partir de ce soir suite à la grève nationale des sages femmes . A l’heure actuelle nous attendons toujours un transfert vers l’hôpital de Bastia. (Qui est lui aussi gréviste , mais le personnel à été réquisitionné)

Nous soutenons et comprenons leur mouvement , car elles font un travail aussi merveilleux que difficile.

Cette situation prive les futures et jeunes maman d’un choix essentiel . Certainement que l’ARS de Corse profite de cette situation pour prouver que l’hôpital peut être la maternité unique de la haute corse …

Merci d’avance de mettre en lumière leur grève et leurs revendications, et la situation exceptionnelle que vont subir les futures et jeunes mamans pendant ce week-end de grève."