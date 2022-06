Grève des personnels CGT à l’EHPAD U Serenu de Corte

« Les salariés de l’EHPAD U SERENU soutenus par la Section Syndicale CGT de l’établissement ainsi que par l’UD CGT de la Corse et de l’Union Fédérale de la Santé Privée CGT ont cessé le travail aujourd’hui pour manifester leurs mécontentements sur les conditions de travail dégradées, la prise en charge des résidents insuffisante, le non-respect du droit travail et du droit conventionnel en vigueur... La direction de l’établissement ainsi que le président ont rencontré les grévistes, ceux-ci se sont engagés verbalement à régulariser les différentes problématiques soulevées. Les personnels maintiennent l’appel à la grève en décidant de continuer l’activité auprès et pour les résidents jusqu’à la tenue du conseil d’administration, le lundi 4 Juillet 2022. Si les promesses ne sont pas suivies d’actes concrets, les personnels cesseront toutes activités jusqu’à l’obtention de leurs revendications ce même jour » explique le syndicat dans un communiqué.