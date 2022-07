Greve des ambulanciers : les propositions de l'Agence Régionale de la Santé de Corse

Au cours de la réunion, le diagnostic a été partagé sur le fait que les conditions ne sont pas réunies pour mettre en place la réforme. "Les acteurs de santé, comme l’Agence, attendent les suites de la recommandation n° 15 de la mission Braun" indique l'ARS.



Toutefois, après échanges, plusieurs mesures immédiates sont apparues adaptées à la relaté insulaire et il a été acte "le maintien de l’organisation de la garde ambulancière actuelle jusqu’en septembre a minima pour les agglomérations ajaccienne et bastiaise ainsi que pour les secteurs ruraux."



Des dispositions spécifiques ont été prises pour la saison estivale sur la base d’un financement exceptionnel au titre du Fonds d’Intervention Régional. Ainsi la mise en place de 4 véhiculesen journée pour fluidifier le parcours du patient sur les secteurs d’Ajaccio, Sartène, Bastia, Corte est étendue à 4 autres secteurs Balagne, Plaines Nord et Sud et Porto-Vecchio.



A ce dispositif s'ajoute "la possibilité d’autorisation de mise en service hors quota pour répondre aux demandes du SAMU." mais aussi "la transmission de la carte et des coordonnées des entreprises de transport sanitaires de garde aux régulateurs Centre 15 mais aussi à la régulation libérale 116 117."