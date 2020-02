Grève à l'hôpital de Sartene : le soutien du PNC aux personnels

Manque d’effectifs, conditions de travail dégradées, les difficultés rencontrées à l’hôpital de Sartè sont malheureusement à l’image d’un système tout entier.A Sartè en particulier, il est particulièrement urgent de rétablir le dialogue entre direction, équipe soignante et ARS afin de trouver rapidement les moyens de sortir d’une situation préjudiciable aussi bien aux équipes qu’à la population toute entière.Tout récemment, le groupe Territoires et Libertés au travers de la voix du député Colombani a interpellé sur ce même sujet la ministre de la santé Agnès Buzin.Face à un système de santé sur le bord de l’implosion, soumis à des impératifs de rentabilité, une surcharge de travail liée à la carence structurelle de personnels soignants et des dysfonctionnements gravissimes, les discussions doivent reprendre sans plus tarder entre services de l’Etat, direction et personnels.Pour le PNC, les éléments de crise, clairement identifiés, à l’hôpital de Sartè, comme ailleurs, doivent rapidement trouver des solutions pérennes pour garantir un accès aux soins dans des conditions acceptables pour tous.Pour le PNC, l’urgence est absolue. Il réitère donc son appel au dialogue et son soutien entier aux personnels grévistes dans le mouvement qu’ils ont engagé.